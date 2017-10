Bombers amb vocació i compromesos per una bona causa

El 2018 també es podrà adquirir a les botigues de Bonpreu-Esclat, Natura Selection i Abacus Cooperativa el calendari solidari 'Bombers amb causa',solidari amb la recerca en les malalties infantils, que editen el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu, amb la col·laboració dels Bombers d’Andorra i els Bombers de Barcelona. Va ser a mitjans del 2011 quan membres del cos van engegar aquest projecte solidari, que a través de la venda d’un calendari anual amb nens i nenes usuaris de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona volien contribuir a finançar projectes per a la recerca de malalties infantils per mitjà de l’establiment d’una beca.

COMPARTIR PROTAGONISME

Arnau Fabregat, bomber voluntari de Collbató, feia aleshores el curs per formar-se com a bomber. La seva germana petita estava afectada d’un sarcoma d’Ewing, “un cop bestial per a la família”. Tot i que encara no era dins el cos, va tenir una pensada: “Compartir un calendari, jo com a bomber i ella com a protagonista, però no hi vam ser a temps”. La Mar va morir el 3 de setembre del 2011, amb deu anys, a causa d’una metàstasi que li havia afectat els ossos i havia fet impossible un tractament als Estats Units a causa de l’alt cost i el mal pronòstic.

L’Arnau va trobar de seguida el suport d’Òscar Sánchez, cap del parc de bombers de Gelida, i de David Colomé, cap del parc de bombers de Collbató. Amb la implicació del cos i l’excel·lent acollida de l’hospital, el 2012 va sortir el primer calendari amb la finalitat que la recaptació fos 100% finalista per a la concessió de les beques, dotades amb 33.700 euros i que es destinen tant a la investigació i a la recerca com al fons de l’obra social de Sant Joan de Déu.

Des d’aleshores, cada any ha augmentat la “llista de voluntaris”, i l’edició dels calendaris (uns 8.000 exemplars per edició) ha obtingut una recaptació total bruta de 336.849 euros. L’entitat impulsora destina la totalitat dels guanys al projecte i només en descompta el preu de l’edició.

El departament d’Interior, a través del Cos de Bombers, s’ha sumat activament a aquesta iniciativa que convoca bombers fora del seu torn d’horari i fotògrafs professionals, com Cristina Calderer, del diari ARA, que s’hi impliquen de manera altruista. L’entorn de les fotografies i els equipaments, tanmateix, fan necessària la participació i la cessió de material i equipaments tècnics de les diferents unitats de salvament, i també hi prenen part activament els cossos dels Bombers de Barcelona i els Bombers d’Andorra. “Hem creat escola -es felicita Fabregat-. Avui Emergències també edita un calendari i s’hi han interessat els Bombers de Mallorca i els de Madrid”.

EL QUE ES POT FER PER ALS ALTRES

“Tenia una espina clavada -explica l’Arnau- pel que no vaig poder fer per la meva germana”. Però, a punt d’encarar la setena edició, assegura sentir-se “content”. “Reconec que m’ha fet bé poder fer per als altres el que jo hauria volgut per a la meva germana”, se sincera.

Segons dades del departament de Salut, es calcula que a Catalunya es diagnostiquen entre 170 i 200 casos de càncer cada any en infants d’entre 0 i 14 anys. Tot i el baix volum, és la primera causa de mortalitat en nens i nenes de 5 a 14 anys i la segona de 15 a 24, després dels accidents. La supervivència se situa al voltant del 77%, equiparable a la mitjana europea. Els càncers més freqüents són les leucèmies (25%), les neoplàsies del sistema nerviós central (20%) i els limfomes (14%).