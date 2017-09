Vacunació de nins rohingya a Bangladesh

Uns 150.000 infants rohingya menors de 15 anys són vacunats en el marc d’una campanya d’immunització contra el xarampió, la rubèola i la poliomielitis a 68 assentaments de refugiats propers a la frontera de Bangladesh amb Birmània.

La campanya, d’una setmana de durada, és liderada pel Ministeri de Salut de Bangladesh amb el suport d’Unicef i l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Unicef està proporcionant bobines, xeringues i càpsules de vitamina A, mentre que l’OMS ha planificat la campanya i està gestionant-la i donant-li seguiment per garantir que s’arriba a tots els nins.

Més de 410.000 refugiats rohingyas han arribat a Bangladesh des del 25 d’agost i hi arriben milers de persones més cada dia. Els nins representen el 60% de tots els refugiats, segons les estimacions preliminars.

“Estam feliços d’haver pogut iniciar la campanya d’immunització tan ràpidament per protegir la població d’un possible brot de xarampió”, ha afirmat el representant de l’OMS a Bangladesh, Navaratnasamy Paranietharan. “Tots estam treballant junts sota el lideratge del Ministeri de Salut. Això és el que ens ha permès engegar tan ràpid aquesta campanya”, hi ha afegit.

“El xarampió és una malaltia molt infecciosa i perillosa durant les emergències, especialment per als infants que ja estan febles i desnodrits”, ha dit el representant d’Unicef a Bangladesh, Edouard Beigbeder. “Amb milers de nins creuant la frontera cada dia, la vacunació és crucial per prevenir la propagació de malalties potencialment mortals”.

A causa del creixent nombre de refugiats rohingyas, Unicef i l’OMS estan ampliant els seus serveis de salut i nutrició.