Sierra Leone: més de 100 infants morts per les inundacions

Unicef està a les zones afectades per les inundacions i devessalls a Freetown, la capital de Sierra Leone, per donar resposta urgent a les necessitats de les famílies desplaçades a causa de la catàstrofe. Centenars de persones han perdut la vida, incloent-hi almenys 109 infants, segons fonts oficials. S'espera que la xifra de morts continuï augmentant, ja que més de 600 persones, moltes d'elles nins i nines, continuen desaparegudes.

“La magnitud del dany no té precedents”, explica Hamid El-Bashir Ibrahim, representant d'Unicef a Sierra Leone. “Els infants han quedat sense llar, aterrits i vulnerables. Hem de fer tot el que puguem per protegir-los de les malalties i l'explotació”, afegeix.

Des que el desastre va copejar el país, els equips d'Unicef han donat resposta a les necessitats d'un gran nombre d’infants i famílies afectats: els han proporcionat aigua potable i sanejament, i han distribuït subministraments com medicines, lones de plàstic i guants, després de la petició d’ajuda per part del govern. A més, Unicef està oferint suport psicosocial a les persones traumatitzades per aquesta catàstrofe.

Hi ha moltes fonts d'aigua contaminades i xarxes de subministrament danyades, per la qual cosa s'estan habilitant tancs d'emmagatzematge d'aigua per distribuir-la entre les persones desplaçades. Unicef treballa en coordinació amb el Ministeri de Salut i Sanejament i amb altres aliats per prevenir brots de malalties transmeses per l'aigua.

El govern de Sierra Leone ha liderat la resposta en les 13 comunitats afectades –la que ha sofert les pitjors conseqüències ha estat la zona de Regent, on una esllavissada massiva va arrasar habitatges sencers. L'Oficina de Seguretat Nacional de Sierra Leone (ONS) estima que més de 3.000 persones han perdut la seva casa.