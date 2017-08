Res no justifica abusos contra dones i infants

Segons declaracions de Justin Forsyth, director executiu adjunt d’Unicef, “el món no pot tancar els ulls davant la situació que viuen els infants i les famílies a la regió del Gran Kasai. En els darrers 12 mesos, més d’1,4 milions de persones –incloent-hi 850.000 nins– s’han vist obligades a abandonar les seves llars i les seves vides, marcades per actes generalitzats de violència extrema.

Els infants i les dones ens parlen de terribles abusos. Molts nins han estat reclutats per les forces armades, drogats i atrapats en la violència.

La situació dels infants empitjora i les famílies desplaçades pel conflicte no poden accedir als serveis més bàsics. Més de 200 centres de salut han estat destruïts i un de cada quatre centres sanitaris no funciona amb normalitat. S’estima que prop de 400.000 nins estan en risc de sofrir desnutrició aguda greu.

Els infants han perdut un any d’educació, ja que centenars d’escoles han estat objectiu d’atacs i saquejos. Els mestres han estat assassinats o s’han vist forçats a fugir per raons de seguretat. La por de la violència es tradueix que el personal docent no pot anar a treballar i els pares temen enviar els fills a l’escola.

Totes les parts en conflicte han de protegir els nins, posar fi a aquestes greus violacions contra la infància i preservar les escoles i els serveis de salut. Els actors humanitaris han de tenir accés il·limitat a les poblacions afectades perquè puguem arribar a tots aquells que ho necessiten.

A causa de la presència d’Unicef a llarg termini a la regió, ja existeix una extensa xarxa d’aliats locals i responem a les creixents necessitats humanitàries, arribant a més de 150.000 persones afectades per la crisi amb nutrició, salut, educació, aigua i sanejament, donacions directes en efectiu i intervencions de protecció infantil.

Però mentre aquesta violència no es detingui, "el nostre treball mai no serà suficient. Les vides de molts milers d’infants estan en risc”.