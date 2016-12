Els estereotips de gènere a les joguines

Contribuir a eliminar les diferències de gènere que es donen tant en la conducció com en el joc és l'objectiu de la campanya social promoguda per Audi Espanya per a aquestes festes de Nadal. Per això, la marca de les quatre anelles presenta el curtmetratge d'animació en 3D 'La nina que va escollir conduir'.

El curt narra la història d'una nina que per casualitat acaba conduint un Audi R8 i reprodueix un rol inicialment no previst per a ella. Un curtmetratge en el qual s'evidencien alguns dels estereotips de gènere més comuns associats al món de la joguina. Una història que es converteix en una metàfora de la distància real que encara hi ha al món de la conducció, que comença en la infància amb la creença estereotipada que els cotxes són només una joguina per a nens.

La iniciativa recorda la importància d'acabar amb la diferenciació entre joguines "de nens" i "de nenes"

A més del citat curtmetratge, Audi Espanya ha llançat també una joguina real d'edició limitada: un cotxe esportiu amb una nina princesa al volant. Dues joguines separades habitualment pels estereotips que aquest Nadal s'uneixen per transmetre la idea que jugar, com conduir, hauria d'estar al marge d'estereotips de gènere. Un missatge que, com declara Ignacio González, director de Comunicació i Relacions Exteriors d'Audi Espanya, "és la forma que té la marca de col·laborar aquest Nadal a favor de la difusió d'un model social més igualitari, començant pels nens i les nenes, els conductors i conductores del futur".Per participar activament en aquesta campanya i obtenir aquesta joguina només cal entrar a la web www.cambiemoseljuego.com i unir-se a la conversa a les xarxes socials a través de l'etiqueta #cambiemoseljuego.

Molts experts han alçat la veu en els últims anys per avisar que la diferenciació per gènere afecta negativament la funció formativa de les joguines. "Els estereotips que assumeixen els nens i les nenes influiran directament en la configuració de la seva personalitat", afirma el Dr. José Luis Linaza, catedràtic de psicologia evolutiva i de l'educació de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i membre de l'Observatori del Joc Infantil, que ha assessorat Audi Espanya en aquesta campanya sobre el sexisme en el joc.

Per a aquest expert, "els estereotips responen a dos processos diferents. Un és la divisió del treball entre homes i dones; ha estat la incorporació de la dona al mercat de treball el que ha posat de manifest la injustícia de mantenir rols que corresponen a una organització social antiquada idesfasada. El segon factor és la mateixa construcció de la identitat de nens i nenes, però el més negatiu no és la limitació de les seves capacitats, sinó la intervenció dels adults, reforçant i legitimant aquestes simplificacions que són els estereotips". Així, el Dr. Linaza assenyala: "En el joc infantil influeixen els models que capten del món adult i les seves pròpies elaboracions infantils. Quan juguen no imiten, actuen. Per la mateixa raó, encara que el joc influeixi en aspectes molt diversos del desenvolupament infantil, l'objectiu dels nens no és aconseguir aquests efectes, sinó gaudir, divertir-se, actuar amb els seus amics: jugar. La resta és un afegit".

Els resultats de l'estudi 'Joc, joguines i diversitat a Espanya' de l'Institut Tecnològic del Producte Infantil i d'Oci (AIJU), assenyalen que existeix un canvi en les tendències i preferències de les joguines infantils, ja que ni totes les nenes s'identifiquen amb el rosa, ni tots els nens, amb el blau. Així, un 55% de les nenes segueixen interessades en el color rosa, el món de les princeses i la moda, però la resta presenten perfils diferents: esportistes, tecnològiques, creadores i inventores. El mateix estudi assenyala que en el 33% dels casos, les famílies amb filles d'1 a 9 anys han comprat per a elles joguines de figures d'acció i de temàtica de superheroi, i el 35% han comprat en alguna ocasió una nina per als seus fills nens.

Al seu torn, el 58% de nens d'Espanya juguen amb nines, sobretot nens menors de 4 anys. I encara que el 75% de les famílies espanyoles considera que les joguines segueixen sent sexistes, el 35% de les famílies indica que són els adults i la mateixa societat els qui fan que la joguina sigui sexista.

Els diferents estudis analitzats indiquen que en la seva primera infància, els nens estan lliures d'estereotips de gènere. Els comencen a fabricar al llarg del seu desenvolupament i a mesura que es fan grans. En aquest context, les joguines juguen un paper fonamental en la creació d'identitat de gènere, transmeten valors socials i culturals determinants en els futurs rols dels nens i les nenes.