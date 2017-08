Conjuntivitis: foc als ulls

Mirada de vidre. L’infant us contempla amb uns ulls vermells com pebrots, llagrimosos, lleganyosos. Conjuntivitis? Per mirar de veure-hi clar, girem els ulls cap al doctor Josep Visa, oftalmòleg pediatre i estrabòleg de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), i també director mèdic del Centre d’Oftalmologia de Sabadell. I expresident de la Societat Espanyola d’Estrabologia i Oftalmologia Pediàtrica, vicepresident de la Catalana d’Oftalmologia...

Qualsevol irritació ocular no és conjuntivitis; filem prim, doctor Visa: “Dins del globus ocular, hi ha moltes capes; de fora a dintre, hi ha la conjuntiva i l’escleròtica. A vegades, un ull vermell no necessàriament ha de ser una conjuntivitis; pot ser una escleritis o una episcleritis, que és una inflamació de la capa de l’escleròtica, o una inflamació dins de l’ull, que és una uveïtis”. D’acord. Davant de la vermellor, metge: en lloc d’una irritació, pot tractar-se d’una “inflamació greu”, adverteix.

COM HO DESCARTEM?

“Una conjuntivitis infecciosa et dona molta secreció; fa moltes lleganyes. O molt llagrimeig. Però, a vegades, pot haver-hi signes d’aquests que també poden ser secundaris en aquestes altres patologies oculars que comentàvem. I un altre signe, en nens més grans, és que les conjuntivitis no prenen visió i les uveïtis, per exemple, sí que prenen visió o fan mal”, explica el doctor. O pot haver-hi ferida: “Un nen potser s’ha fet una ferida jugant amb el seu germà, amb una ungla, per exemple, i té l’ull vermell, però hi ha dolor.

MENES DE CONJUNTIVITIS

“N’hi ha tres tipus, en general. Són les conjuntivitis infeccioses bacterianes, que tenen millor pronòstic que les conjuntivitis víriques perquè un virus no té tractament. Les víriques es poden complicar en altres problemes de còrnia. I també hi ha les conjuntivitis al·lèrgiques, que n’hi ha moltes, i, dins d’aquestes, pot haver-hi conjuntivitis al·lèrgiques lleus, en què fas un tractament per a la picor i fora, i les conjuntivitis al·lèrgiques vernals, que són més greus perquè poden afectar la còrnia i que necessiten un tractament més potent, amb antiinflamatoris tipus cortisona”.

Què indica quina conjuntivitis té l’infant? “Dins de les bacterianes, la secreció (lleganya important); dins les víriques, seria el llagrimeig i l’ull molt vermell, i una adenopatia [gangli inflat] davant de l’orella, i, en les al·lèrgiques, molta picor”. Quines abunden més? “Teòricament, les bacterianes, en què et poses un col·liri antibiòtic i solucionat, i les víriques, que necessiten un control més estricte perquè poden afectar la còrnia, i en què el tractament és simptomàtic”. I que són, explica, més contagioses i molestes.

REMEIS

“Jo dono gotes de dia i pomada a la nit per no llevar-te cada hora o cada dues, en les infeccioses”. Més opcions: “L’automedicació, evitem-la i, quan facin el tractament, que el facin seguint escrupolosament la pauta que els han donat”; si no, es pot recaure. I el doctor subratlla: “Les conjuntivitis víriques, que són les més greus, poden infectar dos o tres dies abans que l’ull estigui esverat, però això, esclar, no ho pots prevenir”. ¿Anar directament a la farmàcia? “En les més lleus, et donaran una mica de col·liri antibiòtic, però l’ideal és que te la vegi un especialista”.

“L’automedicació, evitem-la i, quan facin el tractament, que el facin seguint escrupolosament la pauta que els han donat” Josep Visa - oftalmòleg pediatre

Les conjuntivitis fan vacances? “Les al·lèrgiques tenen una pauta estacional: són més freqüents a la primavera i a la tardor”, però el doctor Visa afegeix que, tot i així, ara també en veu moltes “perquè ara està tot canviat”. “Les bacterianes es donen més a l’hivern, però les víriques les enganxes quan sigui”, recorda el doctor. Així que ull viu.