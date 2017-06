Accés universal a la cultura

El mes de gener passat els departaments de Cultura i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya posaven en marxa, a través de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, el programa ArGO!nautes amb l’objectiu de garantir als infants i adolescents en risc d’exclusió que estudien en escoles i instituts d’alta complexitat el seu accés al patrimoni cultural català. D’entrada, per fer-ho possible, i sabent que el transport és la principal barrera amb què topen els escolars per accedir-hi, comptaven amb quatre socis, Tram, Rodalies-Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que des de llavors han posat al seu abast bitllets gratuïts d’anada i tornada perquè puguin accedir als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya, i l’empresa Moventis, que els ha aplicat un interessant descompte en el lloguer d’autocars per a les sortides escolars.

Un paquet de mesures que, tot i ser una primera prova pilot durant aquesta segona part del curs escolar 2016-2017, es preveu que beneficiaran 422 centres educatius catalans situats en entorns socials i econòmics desafavorits i que, en total, aplega uns 225.000 escolars.

DRET UNIVERSAL

“Tothom hauria de tenir dret a accedir a la cultura i el patrimoni i, si volem que, de grans, nens i nenes exerceixin aquest dret, és important que des de petits experimentin el plaer que els pot aportar”, afirma Sònia Blasco, coordinadora del programa ArGO!nautes. I es mostra convençuda que cal minimitzar al màxim les desigualtats socials pel que fa a l’accés al patrimoni dels nens i adolescents. La pregunta és: com? I la resposta la tenen prou clara: “Treballant perquè cap infant quedi privat del dret a gaudir de la cultura, independentment de les seves circumstàncies socials o econòmiques”.

“Tothom hauria de tenir dret a accedir a la cultura i el patrimoni" Sònia Blasco - Coordinadora ArGO!nautes

El valor educatiu que té el patrimoni per als més petits és incalculable. Per a Blasco, el patrimoni “els dona unes arrels, els mostra quina ha sigut la nostra història, valors i tradicions, a més d’ensenyar-los que la història i els valors evolucionen i que els anem construint entre tots, dia a dia”. Com a persones, el patrimoni cultural ens ajuda a tots -grans i petits-“a valorar la riquesa que dona la diversitat, a entendre’ns a nosaltres mateixos i als altres, i això és la base del respecte i de la convivència ciutadana”, destaca la també membre de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

COOPERACIÓ PÚBLICO-PRIVADA

El balanç d’aquesta primera prova pilot del programa ArGO!nautes ha sigut molt positiu. “Ha tingut molt bona acollida de les escoles; malauradament, és molt necessari”, matisa Blasco. La cooperació público-privada per poder posar en marxa el programa també ha sigut clau, cosa que des de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural valoren molt positivament: “El suport ha sigut total, tant dels directius que van apostar per la iniciativa com dels tècnics que ens han donat totes les facilitats per fer-la factible”.

Cal minimitzar al màxim les desigualtats socials pel que fa a l’accés al patrimoni dels nens i adolescents

De moment hi col·laboren empreses vinculades al món del transport, i ara, des de l’agència, busquen “altres empreses i organismes disposats a subvencionar activitats que promoguin que l’experiència dels infants que participen al programa sigui interessant, emocionant i, per tant, memorable”, diu Sònia Blasco, coordinadora del programa ArGO!nautes. Un objectiu que s’emmarca en un full de ruta més ambiciós que també pretén “aconseguir la màxima difusió del programa, ampliar l’oferta d’espais patrimonials visitables, millorar alguns aspectes de gestió i, especialment, ampliar les ajudes per superar la barrera del transport i oferir visites engrescadores i gratuïtes als escolars més desafavorits”, conclou la coordinadora d’aquesta iniciativa.