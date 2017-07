La metodologia Orton-Gillingham i l'aprenentatge multisensorial

Existeixen nombrosos programes per ensenyar a llegir i en funció de l’escola o de les necessitats dels alumnes se n’utilitza un o un altre. Tots els infants aprenen a llegir, però hi ha un percentatge d’alumnes que presenten un retard en l’adquisició de la lectura. Les dificultats en l’aprenentatge de la lectura o dislèxia són degudes en major mesura a un dèficit en el processament fonològic entre altres factors, com dificultats en la denominació ràpida, la velocitat de processament, la memòria de treball o les habilitats d’automatització. Els estudis recents parlen d’una prevalença d’entre el 10 i 20% de la població en edat escolar.

Una de les metodologies que utilitzam els logopedes, psicòlegs o pedagogs amb aquests infants que presenten dificultats d’aprenentatge o un retard en l’adquisició de la lectura i l’escriptura és el programa Orton-Gillingham. Aquest va ser el primer programa dissenyat per a al·lots amb dificultats de lectura i és molt utilitzat a les sessions de reeducació o estimulació.



La creadora d’aquest mètode va ser Anne Gillingham, professora de l’Institut Orton dels Estats Units. Amb la col·laboració d’una alumna seva amb dificultats lectores van desenvolupar, fa més de 50 anys, un mètode de lectura correctiva per a estudiants de tercer a sisè de Primària que no aprenien a llegir amb el mètode global de lectura.

MÈTODE DE TREBALL

L’objectiu principal és ensenyar als nins la correspondència entre el so i la grafia. El programa Orton-Gillingham proposa una ruta d’entrenament intensiu perquè els al·lots amb dificultats lectores puguin realitzar les tasques cognitives que es necessiten per establir les connexions de correspondència entre el so i la grafia de forma seqüencial i sistemàtica a través d’un enfocament multisensorial en què s’utilitzen molts sentits (la vista, l’oïda, el tacte i el moviment) per tal d’integrar l’aprenentatge de manera més significativa. Per poder assegurar l’èxit de les connexions entre els diferents sentits proposen treballar-ho de la següent manera per establir associacions:

Transformar el símbol visual en un símbol auditiu (so)

Transformar el símbol auditiu (so) en un símbol visual

Transformar el símbol auditiu en un moviment

Realitzar un moviment passiu de la mà ‘escrivint’ una lletra, guiats pel mestre o reeducador, mentre anam pronunciant el so

Transformar el símbol visual en moviment

Percebre les sensacions musculars de la pronunciació o de l’escriptura d’una lletra

El fet més important és que tots els al·lots es poden beneficiar d’aquesta metodologia, que com hem comentat es basa en l’aprenentatge multisensorial perquè d’aquesta manera, amb la incorporació d’altres sentits més enllà de la vista i l’oïda, la informació que perceben els alumnes és més completa i per tant té més possibilitats de ser assimilada correctament. Però també cal tenir molt present que pot ser particularment útil per als alumnes que tenen algun tipus de dificultat, ja sigui atencional o d’aprenentatge pels motius que hem esmentat.



A més d’aportar informació per més d’una via a la vegada i per tant oferir més oportunitats de discerniment, el mètode multisensorial també ofereix més oportunitats perquè els alumnes puguin demostrar el que han après així com connectar amb més facilitat aprenentatges passats amb els nous i establir connexions significatives, quelcom molt important per tenir un bon aprenentatge.

RECOMANACIONS

Us proposam algunes activitats que podeu fer per treballar un so concret com el so /s/ a través de tots els sentits:

Tacte: escriure la lletra /s/ en diferents textures com amb espuma d’afaitar, amb sal o a l’arena. Tapar-nos els ulls i resseguir una lletra /s/ feta amb un paper rugós.

Moviment: Fer una /s/ amb el nostre cos o escriure la /s/ a l’aire.

Oïda: d’un llistat de paraules presentades oralment, discriminar i identificar quines contenen la lletra /s/.

Vista: trobar dins una caixa plena de lletres magnètiques totes les /s/. Relacionar cada grafia amb una imatge representativa que ajudi l’infant a recordar el so que produeix.

També podem utilitzar materials manipulables per representar una mateixa grafia. Podem acompanyar aquesta activitat produint el so que representa cada grafia i jugant a fixar-nos en la posició dels òrgans bucofonatoris per produir el so.



A continuació proposam una sèrie de materials que poden ser molt útils per aprendre a llegir a través dels sentits, aprofitam que ara ve l’estiu!