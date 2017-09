Els berenars d'ahir i d'avui a examen

El 73% dels adults catalans d’entre 35 i 50 anys recorda que acostumava a berenar entrepans o similars durant la infantesa. Una xifra que s’enfronta als hàbits dels més joves d'avui que, tot i que han mantingut aquest àpat durant els últims anys (53%), han augmentat la ingesta de sandvitxos (12% davant el 3% dels seus pares) i de galetes (9%). Tot i aquestes dades, el primer 'Estudi sobre hàbits a l’hora de berenar a Espanya' presentat per El Caserío, en col·laboració amb Aldeas Infantiles SOS, mostra que els petits han superat als seus pares en el consum de fruita: només un 3% dels adults acostumava a berenar fruita als berenars i, actualment, aquesta xifra s’ha duplicat.

L’anàlisi, dut a terme per la consultora Ipsos en el que s’han fet 1.200 entrevistes a 600 llars de tota Espanya, amb dades regionalitzades, posa de manifest el significatiu canvi social que ha succeït en els últims anys, durant els quals els models de família s’han reformulat. En aquest context, els pares catalans recorden que eren les seves mares les que els acostumaven a preparar el berenar (en el 79% dels casos), tot i que els avis també tenien presència en aquest moment (15%). Amb el pas dels anys, tot i que la mare segueix estant molt present en aquest moment (72%), els nens catalans asseguren que cada cop més és el pare qui s’encarrega d’aquesta tasca (19%, superant la mitjana nacional situada al 13%). Aquest fet mostra que cada cop més homes tenen l’oportunitat d’implicar-se en l’educació dels seus fills. No obstant això, més del 50% dels pares i mares enquestats considera que l’actual ritme de vida no els permet gaudir d’aquest àpat amb els petits de la casa.



A més, s’ha observat que el 44% dels adults recorda amb il·lusió els berenars gràcies a les activitats que feien mentre menjaven. Una xifra que s’ha mantingut durant els últims anys, ja que el 42% dels nens assegura també que es tracta d’un dels moments més especials del dia pel que fan.

Augment de les activitats sedentàries

Entre les dades extretes, és destacable el canvi generacional que hi ha hagut en relació a les activitats que acompanyen al moment de berenar. Davant el 49% dels adults catalans que assegura que berenava mentre jugava a casa o al carrer, només el 34% dels nens actuals afirma fer el mateix. En els últims anys s’ha produït un augment de les activitats sedentàries, ja que un 25% dels nens berena mirant la televisió, jugant a videojocs o amb el mòbil, i un altre 25% explica que l’habitual és berenar ràpid per arribar a les diferents activitats extraescolars programades.



“Aquest estudi ens ha ajudat a comprendre alguns canvis en els hàbits alimentaris de dues generacions. El 71% dels pares catalans creu que els berenars que ofereix als seus fills són saludables, tot i que ho intenten compensar amb algun capritx. Un percentatge superior a la mitjana nacional que se situa al 66%”, explica Aida Izaguirre, responsable de marketing de El Caserío.

Els participants de l’estudi també van ser preguntats sobre les anècdotes que recordaven relacionades amb l’hora de berenar, i la resposta del 25% dels pares va ser que preguntaven als seus amics en què consistia el seu berenar. Aquest fet sembla ser una tradició també a les noves generacions, ja que el 27% dels nens assegura que acostuma a fer aquesta mateixa pregunta a la resta de nens.

“El berenar és un dels moments més especials a la vida d’un nen. A més, és clau a l’hora d’aconseguir una nutrició adequada, per tant, hem de procurar fomentar uns bons hàbits que generin un record positiu d’aquest àpat amb l’objectiu d’oferir als nens eines pel seu creixement i evolució cap a l’edat adulta”, afegeix Pedro Puig, president de Aldeas Infantiles SOS.

Suport a Aldeas Infantiles SOS

Aquest estudi s’ha dut a terme en el marc de col·laboració que El Caserío té desde 2016 amb Aldeas Infantiles SOS. Un acord a través del qual la marca de formatges ha dut a terme la donació de 14.000 berenars destinats als nens que habitualment s’apropen als Centres de Dia que la organització té a Barcelona.