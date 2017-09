“Ser pare és donar-ho tot”

Vaig ser un nen tímid, molt vergonyós. Els meus pares i el meu germà gran em van proporcionar una bona infància, però va ser gràcies a la màgia que vaig aprendre a comunicar-me.

Com?

Fent màgia vaig desenvolupar algunes habilitats socials, vaig poder superar pors i angoixes típiques de la infància i la joventut. Li dec molt a la màgia i tot això ho explico al xou Palabra de mago, on comparteixo amb el públic anècdotes reals de la meva vida.

Explica-me’n alguna.

El primer cop que vaig veure un truc va ser en un programa de televisió. Hi havia un mag que feia màgia amb cartes. En va fer una a trossos petits i uns segons més tard aquella mateixa carta estava tota sencera. Jo també ho vaig voler fer. Vaig agafar les cartes del meu pare i en vaig estripar una, i després una altra. El truc no em funcionava. Fins que vaig estripar-les totes.

La teva família viatja amb tu?

No. Quan treballo la meva família no acostuma a viatjar amb mi. Muntar un xou és una cosa molt complexa que implica estar moltes hores treballant amb l’equip. En canvi, molts altres dies puc estar totalment per ells, cosa que no podria fer si tingués una feina convencional. Però m’agrada molt viatjar amb el meu fill i ensenyar-li la manera com es viu en altres països i cultures. L’any passat, per exemple, vam anar a Indonèsia. I aquest any a conèixer l’Àfrica. És fantàstic redescobrir el món a través dels ulls d’un nen.

¿Tenir un fill t’ajuda en la teva feina?

I tant que sí. El meu fill em dona moltes idees. Els mags hem de tenir la imaginació dels nens. Però quan ens anem fent grans perdem aquesta capacitat de ser imaginatius i és important continuar mantenint l’actitud d’un nen curiós que es meravella davant les coses, i ser capaç de transmetre aquesta capacitat d’enlluernament al públic.

Pocs espectacles són tan familiars com la màgia.

És molt maco veure al teatre persones d’edat molt diferent amb la mateixa expressió de sorpresa i d’admiració. La màgia pot enlluernar de la mateixa manera un nen, un pare i un avi.

En què consisteix fer de pare?

M’agradaria saber-ho! Ningú t’ensenya a fer de pare. Quan ets pare només pots donar-ho tot i intentar estar a l’altura. Per a mi, la qüestió essencial és que el meu fill sigui feliç i que trobi una passió.

¿Utilitzes la màgia per fer de pare?

Al meu fill li agrada la màgia, cosa que va molt bé per superar la timidesa i desenvolupar la capacitat de comunicació. Ell també és vergonyós. Però no crec que sigui mag. Ja seria molta casualitat que també fos la seva passió. En tot cas, encara és molt jove.

Us assembleu?

El Max és un terratrèmol, un xaval molt mogut, i em recorda la manera com era jo. Jo tenia un malnom: em deien el Mogollón i no era per casualitat. Tant de bo que el meu fill sàpiga canalitzar tota la seva energia cap a alguna cosa que li agradi de veritat. No vaig saber-ho fer fins als 12 anys. Abans vaig ser futbolista, pintor, pianista, skater i, finalment, mag.