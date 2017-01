10 consells per viatjar segurs amb la canalla

Les vacances de Nadal, com passa a l'estiu o per Setmana Santa, conviden a viatjar, ja sigui per veure la família o per gaudir d'uns dies de vacances. Si heu de fer desplaçaments en cotxe, us agradarà llegir les recomanacions de seguretat que fan des de Bébé Confort, firma experta en seguretat infantil.

Assegura't que el teu fill estigui en una cadira de cotxe adequada. Si això significa perdre el contacte visual amb el seu seient orientat cap a enrere, es pot col·locar un mirall en el seient posterior. D'aquesta manera gaudiràs el millor de tots dos mons: pots veure al teu fill (i viceversa!) i el transport és segur.

Tingues en compte l'altura i pes del nen i garanteix que les seves dimensions són adequades per al seient en el qual es troba. La nova normativa i-Size (R129) obliga a viatjar als menors de 15 mesos d'esquena a la marxa per a una major protecció en el cap i en el coll, així com l'ús de cadires de cotxe per a nens amb una altura de fins a 105 cm de cara a la marxa.

Transporta als nens més grans (de 4 anys a aproximadament 12 anys) en seients de seguretat dissenyats específicament amb respatller i suport per al cap. En la majoria dels països, els nens han de viatjar en una cadira infantil homologada fins que mesuren 135 cm. Alguns països especifiquen que l'altura sigui de 150 cm.

Si fos necessari viatjar amb una cadira per al cotxe en el seient de l'acompanyant, assegura't que el coixí de seguretat estigui desactivat (per als seients d'automòbil orientats cap a enrere). Si no, les instruccions per apagar els coixins de seguretat es poden trobar en el manual de seguretat del teu automòbil.

Comprova que la cadireta per al cotxe estigui correctament instal·lada (especialment per a les variants amb cinturó, no ISOFIX). Assegura't que el cinturó que passa per sobre de la falda s'ajusti correctament a través de les guies de la cadira infantil, i que quedi per sobre de les cames del teu fill.