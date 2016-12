La carta als Reis. Recomanacions i propostes

Com més joguines menys il·lusió. És una màxima que comparteixen psicòlegs i pediatres i que, adverteixen, cal tenir molt en compte de cara a l'arribada dels Reis d'Orient per evitar la frustració tant dels nens com dels pares en un dia tan especial. Es tracta d'una conseqüència directa: "l'excés de regals pot conduir fins i tot a una apatia total i provocar que els nens perdin la il·lusió a causa d'un excés d'estímuls positius, un estat que potreduir, a més, el seu nivell de tolerància a les frustracions", assegura el doctor Gonzalo Oliván, cap de pediatria i adolescència de l'Institut Aragonès de Serveis Socials i membre de Top Doctors.

Els nens perden la capacitat de centrar-se en un únic regal i gaudir-lo plenament, i l'emoció es dispersa i arriba, fins i tot, a desaparèixer. I llavors arriben les protestes. Per això els especialistes recomanen posar límits des del mateix moment d'elaborar la carta als Reis. "Cal parlar-ho i intentar coordinar-ho fins i tot amb la resta de la família i amics. Cal tenir en compte que durant aquestes festes no solament vénen els Reis, també arriben el Pare Noel i el Tió amb regals a totes les cases de la família. Els nens perden la capacitat de valorar el detall", explica.

Saber gestionar les expectatives dels nens (i dels pares)

Els experts asseguren que els nens no es frustren per no rebre tot el que han demanat. Al contrari, accedir a les seves exigències els pot convertir en adults contínuament insatisfets. Per això cal gestionar les expectatives dels nens de forma prèvia, explicant-los que hi ha un "màxim" de regals que els Reis "poden carregar". Aquest diàleg ha d'existir, doncs fins que no tenen 9 o 10 anys els nens no estan capacitats per triar entre tanta diversitat i oferta.

Gestionar les expectatives dels pares, en ocasions fins i tot més grans que les dels nens, és una altra variable de l'equació. De fet, poden arribar a generar en els més petits necessitats que fins llavors no tenien o ni s'havien plantejat. La veritable clau està a ajudar la canalla a decidir-se per alguna cosa concreta que els faci molta il·lusió i fomentar-la. Cal convertir el Nadal en un moment màgic que els nens esperin amb anhel, saber incentivar l'entusiasme.

La doctora Natalia García Campos, psicòloga de Psikids, centre especialitzat en psicologia i psiquiatria per al nen i l'adolescent, explica la seva experiència. "Amb freqüència ens trobem a la consulta amb casos de nens que, en comptes de mirar-se una llista de regals amb els ulls plens d'il·lusió, estan frustrats perquè no saben què demanar. No són capaços de connectar amb l'emoció que es correspon amb aquestes dates". Aquí és on entra en joc la feina contínua dels pares d'ensenyar els seus fills a valorar l'esforç que hi ha darrere de cada detall.

Segons els pediatres, per als més petits es poden establir uns paràmetres bàsics sobre el tipus de joguina més adequada segons l'edat del nen:

Els menors de 2 anys no necessiten amb prou feines joguines i les que els regalin han d'afavorir l'estimulació psicomotriu, la maduració del llenguatge i la sociabilitat.

Entre els 2 i els 5 anys es recomanen les joguines que estimulin la imaginació, la memòria i les habilitats manuals.

En l'etapa escolar són molt adequats els jocs que requereixen normes i altres jugadors amb la finalitat de desenvolupar raonaments mentals.

Cal procurar estimular la lectura a totes les edats.

Respecte a les joguines electròniques, els aporten habilitats que els seran molt útils en el futur, però cal limitar el temps que hi passen.

Recomanacions per fer la carta als Reis

Per la seva banda, l'educadora Alba Castellví proposa 10 consells bàsics per fer la carta als Reis. Primer de tot, proposa que els pares també facin la seva pròpia carta als Reis. Recomana aprofitar per demanar allò essencial, invisible als ulls. D'aquesta manera s'ensenya als fills quines coses valorem i obrim la seva mirada al que és important, més enllà dels objectes materials. Es pot demanar, per exemple...

- Paciència quan les coses no surten com ens agradaria i valor per sobreposar-nos als contratemps.

- Saviesa per saber veure i valorar tot el què tenim de bo al nostre voltant.

- Paraules per explicar com ens sentim i què necessitem, perquè així els altres puguin ser a prop nostre.

- Capacitat de comprendre i generositat per donar i per perdonar.

I en el comiat de la carta, que no es descuidin d'assegurar als Reis: "Jo prometo fer tot el que pugui per trobar temps i per fer un bon ús del que em porteu".

