Què cal fer en cas d’accident?

D’accidents infantils n’hi ha durant tot l’any, és cert. Però la veritat és que, amb l’arribada de l’estiu, les sortides i activitats a l’aire lliure augmenten i, amb això, les possibilitats de patir una caiguda, una cremada o una lesió. Ho explica la directora de l’espai Gymboree Play & Music de Barcelona, Ana Rullan. Per això, precisament, es va decidir a organitzar un taller de primers auxilis al centre educatiu del qual és responsable: perquè pares i educadors sabessin què cal fer davant un accident infantil, però sobretot perquè poguessin prevenir les situacions de risc que en poden propiciar un. I és que, encara que resulti sorprenent, la major part de les caigudes i els ensurts que tenen lloc a l’època estival es poden evitar i, en aquesta feina de prevenció, els progenitors tenen un paper clau. No perdre de vista els més petits, diu, és fonamental per reaccionar a temps davant d’ennuegaments o ofegaments i poder evitar-los.

Però què passa si, malgrat estar atents als moviments dels nostres fills, tenen un accident? El millor, llavors, és prendre nota d’aquestes recomanacions. Són les mateixes que Isaac González, especialista en primers auxilis, va donar a Gymboree Play & Music i que avui comparteix amb nosaltres.

ABANS DE RES, TRUCAR AL 112

No és el mateix una ferida superficial al genoll que un traumatisme o una cremada de tercer grau. Per això, davant de qualsevol accident greu o que requereixi assistència sanitària, haurem de trucar al 112. No podem oblidar que els primers auxilis són això: una sèrie de maniobres que tenen com a objectiu reanimar el pacient i acompanyar-lo fins que arribin els serveis mèdics.

FERIDES

De ferides n’hi ha de molts tipus. Hi ha les que són superficials i no requereixen més cures que la neteja i desinfecció amb abundant aigua i sabó i les que, per la seva profunditat o grandària, requereixen l’assistència de personal sanitari. Per a aquestes últimes, a més, haurem de desplaçar-nos a l’ambulatori o hospital més proper. El que mai haurem de fer en cap dels casos és col·locar cotó fluix sobre la zona de la ferida, aplicar una pomada antibiòtica ni, molt important, explorar ferides complicades o retirar un objecte clavat, en cas que sigui el causant de la lesió.

HEMORRÀGIES

Com en el cas de les ferides, les hemorràgies poden ser de diversos tipus: internes, com un hematoma, o bé externes, com una ferida oberta. En el cas, per exemple, de les hemorràgies externes, haurem de comprimir la ferida amb una gasa estèril, elevar l’extremitat sempre que no hi hagi fractura i, en cas que continuï sagnant, acudir a un especialista perquè avaluï la ferida i ofereixi un diagnòstic.

CREMADES

Les cremades poden ser de diversos tipus i, en funció de la seva gravetat, haurem d’actuar d’una manera o d’una altra. En cas que sigui lleu o de poca intensitat, el que haurem de fer és humitejar la zona amb aigua tèbia i estar atents a la seva evolució. Si surt una butllofa, haurem d’evitar que es rebenti i, en cas que això passi, haurem de tractar-la com una ferida, impedir que s’infecti i acudir al metge si fos necessari. Si la cremada és de tercer grau i, per tant, de gravetat extrema, aleshores haurem d’embolicar la cremada, trucar al 112 o acudir immediatament a un hospital. El que mai haurem de fer és retirar la roba. Cal tenir en compte que les fibres de les samarretes i dels pantalons s’adhereixen a la pell i, si les extraiem, podem agreujar el dany causat pel foc.

ASFÍXIES PER ENNUEGAMENT

Un dels accidents més habituals entre els nens petits, i també un dels que més ensurts provoquen entre els pares, és quan un objecte impedeix l’arribada d’oxigen als teixits. El primer que hem de fer és intentar extreure la peça o l’aliment de la boca i, si no és possible, utilitzar la maniobra de Heimlich per fer-ho. En cas que hi hagi aturada cardíaca o respiratòria, s’haurà de fer a més una reanimació cardiopulmonar (RCP). Per fer-ho, però, haurem d’haver rebut formació en primers auxilis.

OFEGAMENT

Un altre dels accidents que més es repeteixen en la temporada estival i que, malauradament, més morts ocasionen és l’ofegament. Si ens trobem davant d’un cas d’ofegament, el primer que haurem de fer és treure el nen de l’aigua, posar-lo de cap per amunt i, en cas que no respiri, fer-li el boca a boca i un massatge cardíac.