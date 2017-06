Nova edició de 'Gestionando hijos' a Barcelona

Sota el lema 'Educar amb il·lusió', la trobada 'Gestionando hijos' celebrarà la seva VI edició a Barcelona els pròxims 9 i 10 de juny als Cinemes Aribau. En la trobada, que té com a objectiu inspirar pares i mares en la seva tasca educativa, es parlarà de temes com cultivar el talent, educar amb emoció, no caure en la sobreprotecció, l'ús de metàfores tècniques teatrals per educar i com gestionar una família.

Les mares i els pares tindran l'oportunitat de debatre, reflexionar i gaudir amb tallers i ponències que busquen transmetre i renovar l'entusiasme i la passió per educar amb optimisme, ganes i il·lusió.

Més de 5.000 persones han passat per les diferents edicions d'aquest esdeveniment que busca inspirar pares i mares en la seva tasca educativa

El divendres 9 de juny es faran tallers presencials i participatius a la tarda conduïts per experts del món de l'educació i altres àmbits, que tractaran temes de màxima actualitat i interès. Els tallers tenen un preu simbòlic de 5 €, la recaptació íntegra dels quals serà donada a l'obra social que realitza la Fundació Aladina, una entitat sense ànim de lucre que atén anualment més de 1.500 nens amb càncer i les seves famílies.

La gran trobada tindrà lloc dissabte 10 de juny al matí –entre les 9 i les 14 h– als Multicines Aribau. L'esdeveniment, que estarà conduït per la periodista Gloria Serra i Leo Farache, director d''Educar es todo', comptarà amb la presència de nou experts de diferents àmbits vinculats a l'educació que contagiaran la seva passió per educar amb entusiasme i consciència. A més, hi haurà un espai infantil perquè els nens es diverteixen mentre pares, mares i educadors gaudeixen de les conferències.

Comptarà amb ponents com el pedagog Gregorio Luri; el terapeuta Jordi Amenós; Pedro García Aguado, autor del llibre 'Aprender a educar', i la periodista i escriptora Eva Millet, entre altres

Els nou ponents que es podran escoltar en la trobada del dissabte 10 de juny són: el doctor en filosofia i pedagog Gregorio Luri; el terapeuta Jordi Amenós; la psicopedagoga Mar Romera, especialista en intel·ligència emocional; Pedro García Aguado i Francisco Castaño, ideòlegs del projecte 'Aprender a educar' i autors del llibre 'A salvo en la red' i 'Aprender a educar. Evitar el mal comportamiento y evitar el fracaso escolar'; la periodista Eva Millet, autora del llibre 'Hiperpaternidad'; l'especialista en 'coaching' per a pares Jaume Roset; l'empresari Tomás Font, pare de sis fills, i l'actriu Mercedes Segura.