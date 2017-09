Girona acollirà la primera edició de Family Experience

El Palau de Fires de Girona acollirà el 5 i 6 de maig del 2018 la primera edició de Family Experience, una fira adreçada al públic familiar que reunirà un ampli ventall d’empreses, entitats i agents que ofereixen productes i serveis relacionats amb els infants d’entre 0 i 12 anys. Family Experience pretén convertir-se en la fira de referència del sector a Catalunya i contribuir al seu desenvolupament i promoure un enfocament educatiu i saludable de l’oci en família.

Els visitants podran trobar a Family Experience tots els serveis i productes relacionats amb la infància, agrupats en 14 sectors: alimentació, salut, educació, llar, moda, esports i lleure, cultura, vacances, jocs i tecnologia, mobilitat, regals, 'wellcome baby', mascotes i responsabilitat social. A més, hi haurà diferents activitats culturals i d’animació per als més petits, que convertiran la fira en una veritable experiència en família.

A banda d’oferir tot tipus de propostes al públic familiar, Family Experience també s’adreça als professionals de l’educació i a entitats com AMPA i organitzacions del Tercer Sector, així com a programadors d’espectacles infantils, que hi trobaran una àmplia mostra d’activitats educatives, culturals i de lleure.

El sector dedicat als productes i serveis infantils manté un creixement anual sostingut i proporciona feina a unes 16.000 persones

Amb un volum de negoci de 3.498 milions d’euros i un total de 406 empreses -segons dades del Kid’s Cluster de l’any 2016-, el sector dedicat als productes i serveis infantils manté un creixement anual sostingut i proporciona feina a unes 16.000 persones. A més, en aquests moments afronta reptes clau com ara l’evolució tecnològica, els hàbits de consum digital o l’arrelament de nous paradigmes educatius: “El model de ciutat de Girona i la qualitat de les seves infraestructures la converteixen en el lloc més adequat per acollir una fira tan singular, adreçada al segment de públic més atractiu pel seu elevat potencial de consum”, assegura Ignasi Puig, director de l’empresa que promou el saló. Així mateix, la directora de la Fira de Girona, Coralí Cunyat, afirma: “Aquest saló encaixa molt bé amb el projecte de Ciutat Educadora impulsat per l’Ajuntament de Girona, que des de la Fira volem ajudar a potenciar”. Afegeix també que un dels factors més interessants és "el fet de tenir com a gran objectiu convertir-se en la fira referent del sector a Catalunya".

Family Experience és una iniciativa d’Smartplay SL, empresa especialitzada en el lleure en família. De fet, aquesta mateixa empresa és la impulsora de la Fira Internacional de Col·leccionisme Playmobil de Girona, que celebrarà la segona edició els dies 11 i 12 de novembre, després que l’any passat més de 8.000 persones visitessin la primera edició.