Estrena de la nova temporada de 'Famílies i escola'

Aquest febrer s'ha estrenat la 8a temporada de 'Famílies i escola', el programa d'educació als mitjans locals. Aquesta vuitena temporada es proposa una llarga llista de qüestions per reflexionar i debatre. El dol, l'educació alimentària, la participació de les famílies a l'escola, el ciberassetjament i el paper dels amics en les diferents edats dels fills són alguns dels ítems que centraran els capítols, integrats per diferents reportatges.

El programa 'Famílies i escola' torna a televisions i emissores de ràdio locals amb una nova bateria de qüestions i el testimoni de famílies i experts. Aquesta temporada, 'Famílies i escola' consta de 13 capítols de 30 minuts. A més, el programa amplia la difusió i també es podrà veure en els canals de proximitat i en el canal 159 de Movistar+.

El programa reivindica el paper clau de les famílies en l'educació i estimula l'administració local a oferir-los recursos per respondre a les seves necessitats de suport educatiu, una aproximació a partir de les experiències viscudes per famílies d'entorns socioeconòmics diversos i els coneixements d'experts en diferents àmbits, des de mestres i pedagogs fins a pediatres i advocats. El psicòleg i educador Jaume Funes, la mestra i doctora en psicologia Maria Jesús Comellas, la pedagoga Eva Bach i el psiquiatra infantil Josep Àngel Alda ens donaran eines i consells.

'Famílies i escola' és una producció fruit de la col·laboració entre l'àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, FAPAES (Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes d'estudis sufragats amb fons públics no universitaris de Catalunya) i La Xarxa de Comunicació Local, i està realitzada per Canal Terrassa.

La Diputació de Barcelona impulsa aquest programa pel seu potencial d'impacte en el territori com a recurs per al desenvolupament de polítiques d'acompanyament educatiu a les famílies. Com que els capítols es poden consultar al blog del programa, els ajuntaments poden promoure debats amb les AMPA i les famílies al voltant dels temes tractats, integrar-los en la programació de les escoles de pares municipals i donar-los a conèixer a la ciutadania a través dels seus canals de comunicació.

Molts estudis posen de manifest que la relació de les famílies amb els fills, la comunicació, les expectatives sobre el seu futur, l'acompanyament en el procés escolar i la participació en el funcionament dels centres són elements clau per a l'èxit educatiu dels fills.