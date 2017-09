Claus per a una bona tornada a la rutina

L'estiu suposa per als més petits un canvi de rutines que afecta l'actitud que puguin tenir a l'hora d'afrontar la tornada a l'escola. Experts de Top Doctors, empresa digital per a la identificació de doctors i centres mèdics, expliquen quin és el perfil dels infants més vulnerables a l'hora d'afrontar la tornada a la rutina escolar i quines són les claus perquè pares i fills afrontin aquesta nova etapa.

El perfil

Actualment, fins a un 18% d'infants d'entre 3 i 14 anys tenen por o rebutgen anar a escola, dels quals en l'1% dels casos arriben a desenvolupar fòbia escolar. Aquesta por pot donar-se a qualsevol edat, encara que el moment més habitual és entre els 3 i 4 anys d'edat i entre els 11 i 12 anys, lligat sobretot a la por de separar-se dels pares, alguna altra fòbia específica, una por social o a un trastorn obsessiu.

Fomentar la curiositat dels nens, donar-los missatges motivacionals i fer un seguiment dels primers dies de col·le, són el factor clau

Els experts asseguren que els nens solen tenir més problemes que les nenes a l'hora d'adaptar-se als canvis i per tant a assumir aquesta tornada a les aules. "La majoria dels pares asseguren que els resulta més difícil manejar els nens que les nenes. Això es pot deure al fet que, en ocasions i de manera inconscient, caiem en els estereotips de gènere i permetem o tolerem que els nens siguin més agressius mentre que a les nenes les censurem de manera més taxativa", afirma el doctor Pablo Alonso García, psicòleg.

D'altra banda, els doctors asseguren que els fills de pares divorciats tendeixen a experimentar més preocupacions i percebre més inestabilitat en les figures de referència, la qual cosa també pot repercutir en la seva capacitat d'adaptació a l'escola i al posterior rendiment acadèmic. "Els pares, indistintament de l'estat civil, han d'actuar amb les mateixes consignes, i aquests límits i rutines han de ser extensibles als avis, padrastres o madrastres i qualsevol adult que sigui responsable del menor", afirma Alonso."Tots els adults responsables de l'educació del nen han de posar-se d'acord i davant el dubte consultar amb els pares".

Extraescolars. Quantes i de quin tipus?

El treball i el descans són complementaris i aquesta idea ha d'assentar-se tant en nens com en adults. Fomentar la curiositat dels més petits, transmetre'ls missatges positius i fer un seguiment diari de com porten aquesta nova etapa és vital perquè el procés d'afrontar el nous curs escolar sigui més suportable per als més petits. "L'inici del nou curs ha de ser vist com el començament d'un cicle que ha d'estimular-se amb la curiositat, desenvolupament i progrés", afirma el doctor Fernando Almansa Pastor, psiquiatre. "La càrrega de treball ha de ser progressiva, perquè els més petits puguin anar adquirint a poc a poc un ritme alt de treball. Les matèries lectives s'han d'emmarcar en les hores del centre, i complementar-les amb deures. Així mateix, les classes extraescolars únicament són recomanables perquè els petits realitzin activitats culturals i relacionades amb manifestacions artístiques com per exemple classes de piano, ball o pintura".

Una tornada gradual a les rutines, la clau per a pares i fills

Els pares són el mirall en el qual molts nens es miren. Per això el comportament que els familiars tinguin amb els més petits a l'inici del curs escolar és vital perquè els més petits sàpiguen afrontar els diferents canvis i etapes que es produeixen. "La disciplina i l'afecte, són els pilars en els quals s'ha de sustentar l'educació dels més petits. Dins del concepte de disciplina es troba el fet d'establir certes rutines i el fet d'ensenyar-los a adaptar-se als canvis, de manera que no siguin un problema per a ells" explica Alonso.

Els primers dies del curs són un reflex de com pot transcórrer l'any lectiu, per la qual cosa és important que els pares estiguin pendents de l'actitud i el comportament dels nens, mitjançant preguntes per conèixer el grau d'acceptació i adaptació. "Quina sort tens!, tornaràs a veure als teus amics de classe", "Aniràs a natació" o "Cal pensar en la teva disfressa de Halloween" són algunes expressions que han d'usar els pares per destacar tot el que té de positiu començar el curs", conclou el psicòleg.