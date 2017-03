La fam s’agreuja al Sudan del Sud

El col·lapse de l’economia i la guerra al Sudan del Sud han provocat una situació de fam que afecta prop de 100.000 persones. Les zones més castigades es troben al nord del país, i es tracta de la pitjor catàstrofe alimentària des que va esclatar el conflicte fa més de tres anys.

La necessitat d’ajuda humanitària en aquests moments és crítica. Abans de la declaració oficial de la situació de fam, més de 270.000 infants patien desnutrició severa al país. La propagació de la situació de fam al Sudan del Sud només pot frenar-se si augmenta l’ajuda humanitària.

Si no es prenen mesures per tal de pal·liar la situació de crisi alimentària al Sudan del Sud i frenar-ne l’expansió, el nombre de persones afectades per la inseguretat alimentària podria augmentar a 4,9 milions (més del 40% de la població del país). En canvi, si es proporciona de manera imminent i sostenible ajuda alimentària, agrícola i nutricional, la situació de fam pot revertir-se en els propers mesos i s’alleujaria el patiment de desenes de milers de persones.

La declaració oficial de fam al Sudan del Sud és la segona en aquest segle: la darrera es va produir l’any 2011 en algunes parts de Somàlia, en la crisi de la Banya d’Àfrica. Cal dir que, abans d’aquesta situació, feia deu anys que no es declarava a cap altre lloc del món.