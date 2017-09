Viure en una casa d’acollida a Romania

El 4 de juny passat, un equip de sis alumnes de 4t d’ESO, un de 2n de batxillerat i dos professors de La Salle Manlleu van viatjar a la ciutat de Iasi, situada a l’est de Romania, amb la missió de conviure durant 10 dies amb joves en risc d’exclusió social de la casa d’acollida Câmin La Salle. Ho feien en el marc del projecte FAIG Aprenentatge-Servei (ApS).Els integrants de l’expedició, capitanejats pel germà Cesc -que ja havia treballat a Iasi durant quatre anys-, van començar a preparar el viatge l’octubre de l’any passat. Primer, calia triar amb quina entitat de les que posava al seu abast l’escola col·laborarien. “Una era la llar d’acollida Câmin La Salle, on el germà Cesc ja havia treballat feia temps, i això va facilitar aquest ApS”, recorda Carla Silvestre, de 4t d’ESO i component del grup.

Els mesos previs al viatge “els nervis, la intriga i les ganes que arribés el dia van anar in crescendo”, explica Jaume Ginesta, també de 4t d’ESO. De gener a juny van dedicar tres hores setmanals a preparar l’experiència. “Eren sessions on s’ensenyaven des dels fonaments de la llengua, la cuina i la cultura romaneses fins a la situació social i de la mateixa llar d’acollida. També vam convidar un sacerdot ortodox, una mestressa de casa i un alumne del mateix curs, tots romanesos, perquè ens donessin la seva visió de Romania”, explica el germà Cesc. En paral·lel, per abaratir el projecte els nois van organitzar activitats com una parada de roses i llibres de segona mà per Sant Jordi.

SOBRE EL TERRENY

L’objectiu principal, afirma el germà Cesc, “era aparentment senzill, conviure en el dia a dia dels nois de la llar”. Uns nois que actualment tenen entre 13 i 21 anys i que en la seva majoria van patir abandonament familiar de molt joves. Els alumnes de La Salle Manlleu feien amb ells les feines de la casa, la feina al jardí, el suport escolar -sobretot amb l’anglès, el francès i les matemàtiques-, participaven en els moments de lleure, com jugar a futbol, billar, futbolí o tenis taula, o simplement passejaven i parlaven. També van compartir amb els nois i el personal de la casa una excursió a la muntanya. “Els matins que els nois de la llar anaven a classe, nosaltres ordenàvem el material recollit, entrevistes, fotos i vídeos que després farcirien la memòria del projecte”, destaca el docent. El grup també va dedicar un dia a fer turisme per la ciutat i descobrir, entre altres llocs, La Salle Pildesti.

"Des del primer moment van acollir-nos amb els braços oberts i ens van ajudar en tot el que vam necessitar" Carla - Alumna La Salle Manlleu

El que més va sorprendre els nois de Manlleu va ser la càlida acollida que van rebre per part dels de Iasi. “Quan et proposen anar a una llar d’acollida de joves que han tingut problemes durant la seva infància, tu esperes, en part, joves rebels i difícils en el tracte, però va ser al contrari: des del primer moment van acollir-nos amb els braços oberts i ens van ajudar en tot el que vam necessitar. A part d’això, el que més ens va sorprendre és que els joves es cuidaven entre ells com si fossin tots germans”, diu la Carla. “Tot i ser nanos que venien de no tenir res, desprenien una felicitat i un bon rotllo al·lucinants”, afegeix el Jaume.

ENRIQUIMENT PERSONAL

L’estada a Romania no va deixar impassible cap membre de l’equip de La Salle Manlleu. D’una banda, conviure amb nois que han sigut abandonats pels pares o que han hagut d’assumir que els seus pares van renunciar a ells perquè poguessin tenir un futur millor fa que els joves, en paraules del germà Cesc, “s’enduguin una mirada nova sobre la seva pròpia vida, la seva situació familiar i el seu entorn social”.

"Els ha servit per tenir una mirada nova sobre la seva pròpia vida, la seva situació familiar i el seu entorn social” germà Cesc - La Salle Manlleu

“Quan ja marxàvem, els joves de la llar ens van donar les gràcies per ser «el millor que ens ha passat durant tota l’adolescència» i amb aquestes paraules nosaltres ja ens sentim molt satisfets de la nostra estada”, destaca la Carla. Una relació que continua viva a través de les xarxes socials, un clar reflex de l’experiència tan significativa que va representar el viatge a Iasi i que els joves de La Salle van poder compartir a la tornada amb els seus veïns el 16 de juny, en un acte de presentació de l’experiència a l’Ateneu de Manlleu. Un viatge que, com conclou el germà Cesc, els ha servit també per “descobrir en el grup unes qualitats humanes que en el dia a dia de l’escola no són tan evidents”. Unes experiències que fan créixer.