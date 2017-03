Els mitjans no donen treva

Els mitjans de comunicació han convertit la informació i la violència en dues paraules que acostumen a anar agafades de la mà. Les notícies relacionades amb la violència superen amb escreix les que parlen de la pau. Els mitjans s’escuden en el fet que simplement transmeten la realitat perquè al món hi ha guerres, però les entitats pacifistes denuncien que la informació que s’acaba publicant és desproporcionada, perquè són molts més els països que viuen en pau que no pas en conflicte. Aquesta desproporció l’han pogut comprovar els alumnes de cicle mitjà del Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell, de Begues.

Amb motiu del Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP), que se celebra el 30 de gener, l’escola va proposar als alumnes de quart i cinquè de primària que busquessin notícies sobre la pau als mitjans per parlar-ne a classe i d’aquesta manera relacionar-ho amb l’activitat periodística. Montse Borrull, coordinadora de cicle mitjà del col·legi, revela els problemes amb què es van trobar: “Els estudiants van tenir moltes dificultats per trobar-ne perquè se’n publiquen molt poques”. Les poques que van trobar les llegien a l’aula per entendre-les i després les comentaven. “Si la notícia era bona portaven el retall del diari, el full imprès si era un mitjà digital o feien un resum del que havien vist a la tele i en parlàvem a l’aula, per aclarir dubtes”, remarca la docent, que afegeix que “la recerca la feien a casa”.

Davant d’aquest escenari, el treball es va replantejar de manera improvisada: “Un alumne va suggerir transformar les notícies dolentes que sovintegen tant als diaris en notícies bones”. El precursor de la iniciativa va ser Jaime, alumne de quart, que al matí quan es lleva mira les notícies abans d’anar a escola. Astorat de veure que la majoria de notícies són negatives, va tenir la idea de “convertir-ne una de dolenta en una de bona” per llançar un missatge d’esperança. I ho va fer amb una notícia d’impacte que va sacsejar Europa: l’atemptat de Niça del 14 de juliol de l’any passat, que es va saldar amb la mort de 84 persones i amb 120 ferits després que un individu atropellés amb un camió la multitud que estava celebrant el Dia Nacional de França al passeig dels Anglesos. “Aquesta notícia em va deixar molt trist perquè les imatges eren molt dures, amb gent llançant-se al mar perquè no la matessin”. El text que va redactar parla d’una festa en què els nens s’avorreixen molt fins que passa un camió amb les portes obertes repartint caramels i joguines. “Al món passen massa coses dolentes i m’agradaria que no hi hagués terroristes i que la gent fos més amable i menys egoista”, anota el Jaime.

REMOURE CONSCIÈNCIES

La Txell i la Laia, en canvi, sí que van trobar una notícia esperançadora. La d’uns nens a Síria que feien activitats per acabar amb la guerra i aconseguir la pau. Una notícia que les dues alumnes de cinquè van plasmar en un mural amb textos i dibuixos on un nena reclamava la pau mitjançant una carta. La Laia explica que aquest projecte els ha servit per conscienciar-les de la injustícia que pateixen moltes criatures al món: “Si nosaltres estem bé, per què ells no poden estar-ho?”, es pregunta mentre reconeix: “No entenc els motius que han portat aquest país a la situació en què està ara”. La Laia admet que no va ser fàcil trobar la informació sobre la qual van treballar: “Va ser l’única que vam trobar fent recerca per diaris digitals. Va ser complicat perquè la majoria de notícies són més negatives que positives, n’hi ha moltes de guerres i conflictes, però ben poques de persones que treballin en projectes per la pau”. Tampoc té la solució per acabar amb els conflictes armats que assetgen el món: “Hi ha massa guerres i no sé com es podria arreglar, però el que és evident és que és una injustícia que nosaltres puguem anar on vulguem i els refugiats que fugen de la guerra no ho puguin fer i s’hagin de jugar la vida creuant el mar amb una barca”.

L’objectiu final del projecte és que els alumnes vegin publicades les seves creacions en diferents formats als mitjans de comunicació: a la ràdio local les gravacions d’àudio, a les xarxes socials els vídeos que han elaborat, i als diaris, els articles periodístics que han redactat. “Els textos són curts perquè sabem que els diaris tampoc disposen de gaire espai i així es poden encabir en alguna secció”, explica la coordinadora del cicle mitjà del centre de Begues.

TREBALL DE FONS

Aquest no és el primer projecte que fan relacionat amb la pau, com subratlla Borrull: “Som una escola cristiana i sempre abordem la necessitat de treballar per la pau amb diferents iniciatives. Hem fet manualitats, treballs per conèixer figures com Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, però la diferència és que aquest ha sigut un projecte a llarg termini que s’ha allargat tres setmanes”.

Aquesta primera aproximació al món del periodisme els ha servit per analitzar de primera mà el rol que exerceixen els mitjans de comunicació a l’hora d’informar de la realitat que ens envolta i per tenir una visió crítica de la seva funció a partir de la seva pròpia experiència. Un bagatge personal que els ha de permetre, en el futur, dibuixar nous camins removent consciències per assolir una pau que ara mateix s’albira com una quimera.