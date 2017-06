Són escoles amb bona energia. Envoltats d’aparells domèstics, com pot ser un assecador, o altres de més curiosos, com una caixa de llum amb un pedal que funciona amb una dinamo, 950 alumnes de 3r i 4t de primària d’onze centres del Baix Llobregat i el Barcelonès han descobert, fins al 15 de juny, com es genera i es gestiona l’energia de manera eficient. I ho han après als tallers itinerants Play Energy, que organitza Endesa Educa, l’àrea educativa de la companyia energètica.

Durant unes dues hores, un educador ambiental descobreix als estudiants -amb petits gadgets, jocs i molt d’enginy- per a què serveixen i com funcionen un aerogenerador, les plaques solars fotovoltaiques i termosolars o una central hidroelèctrica, entre d’altres. “El nostre objectiu és facilitar a les escoles la formació relacionada amb els recursos energètics i l’electricitat que formen part de la vida quotidiana, però que són difícils d’explicar si no s’experimenten. Per això, aquests tallers agraden molt; perquè són molt interactius”, detalla Eva Hernández, responsable d’Endesa Educa.

Endesa preveu que al llarg de tot el 2017, 4.000 estudiants d’arreu de Catalunya participaran en aquests tallers pràctics Play Energy, que la companyia ofereix de manera gratuïta. En les penúltimes setmanes de curs s’hi han sumat un miler d’alumnes d’escoles de Begues, Cornellà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. “Volem conscienciar els participants sobre el valor de l’electricitat i la necessitat de fer-ne un ús eficient mitjançant una sèrie d’experiments pràctics”, apunta Hernández.

Un cop a l’aula, quan l’educador mostra els petits experiments, els alumnes queden fascinats i es fan preguntes poderoses sobre què és, d’on prové i com es fabrica l’energia, per exemple. Es discuteix -en el bon sentit de la paraula- sobre les energies netes, com la solar o l’eòlica. Dividits en petits grups, van duent a terme les diferents activitats, com ara crear energia amb un petit aerogenerador que ells mateixos posen en marxa amb l’ajuda d’un assecador de cabells o conduir per l’aula un petit cotxe que incorpora una placa solar. “És una bona manera d’experimentar les diferents maneres que hi ha de produir energia, sent ells, així, testimonis del procés de generació que, com a resultat, proporciona l’electricitat”, destaca la monitora.

Els infants prenen consciència de la necessitat de fer un ús racional i eficient de l’energia

Els infants prenen consciència de la necessitat de fer un ús racional i eficient de l’energia i per això el taller incorpora també la maqueta d’una casa on han de marcar els diferents electrodomèstics i distingir la despesa energètica de cadascun. Després, a casa seva seran uns bons mestres dels seus pares.

ENERGIA A LES AULES

Les activitats educatives que desenvolupa Endesa estan agrupades al programa didàctic Endesa Educa per oferir a tots els centres educatius activitats, assessorament i recursos relacionats amb l’educació en l’energia, fomentar un ús eficient i racional de l’electricitat i promoure la presa de consciència sobre el valor de l’energia per millorar la qualitat de vida.

Aquesta gamma d’iniciatives inclouactivitats online disponibles a la web d’Endesa Educa, visites a plantes de generació i activitats als centres informatius d’Endesa, que estan dirigides per educadors, així com tallers a les escoles. Tots els col·lectius interessats a participar en alguna activitat per al curs vinent poden consultar l’oferta a la web i fer la seva reserva trucant al 902 500 049 o enviant un correu electrònic a endesaeduca@enel.com.