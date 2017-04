Els 6 reptes TIC en la innovació educativa

Diversos centres educatius impulsors o participants del programa Escola Nova 21 van assisitir en la jornada Reptes TIC en la innovació educativa, organitzada per Edutech Clúster, per conèixer i treballar conjuntament els reptes tecnològics que actualment presenten els centres que estan en ple procés de transformació.



L'objectiu de la trobada va ser buscar solucions a diferents reptes tecnològics a partir de les experiències reals de sis centres educatius que es troben actualment en aquest procés de transformació. Aquests centres van presentar els reptes que consideren més rellevants a l'hora de plantejar la innovació educativa, com ara incorporar tots els agents educatius en la valoració de competències transversals, implementar la identitat digital de l'alumne o quines serien les claus per a la millora de la política comunicativa entre l'escola i les famílies.

La identitat digital de l'alumne

Des de l'Escola Garbí Pere Vergés de Badalona van apuntar que en els últims anys les necessitats de gestió de la informació dels alumnes s'han multiplicat, i existeixen eines múltiples per gestionar-les: ERP, EVA, etc. El problema és que solen ser eines independents. Els centres necessiten solucions que els permetin una visió única i centralitzada de la informació associada a cada persona, cosa que s'anomena identitat digital de l'alumne. El principal repte que planteja el projecte és, per tant, com implementar de manera sistematitzada la identitat digital de l'alumne mitjançant sistemes oberts i models oberts, la qual cosa representa en si un gran repte per a la indústria.

Crear eines tecnològiques per personalitzar l'aprenentatge

La tasca d'avaluació compartida suposa un repte per al professorat que ha d'arribar a acords de continguts clau i que disposa de poc temps real per reunir-se i avaluar de manera cooperativa. En aquest sentit, dos professors de l'Institut Montgròs de Sant Pere de Ribes han dissenyat una eina de treball, la MONTRUBRIC, que fa visible i àgil la tasca. L'eina ideal d'avaluació compartida hauria de tenir no només les següents característiques: multiplataforma, digital, oberta, accessible, flexible i escalable, col·laborativa, multiusuari i que sigui visualment atractiva, sinó també permetre una interacció amb l'entorn per visualitzar les competències i habilitats de l'alumne a més dels seus resultats.

El gran repte és facilitar sinergies entre l'aula i el món empresarial

El context en la generació d'entorns d'aprenentatge

Des de l'Escola Rellinars es plantejaven com es poden trobar espais entre escoles i empreses per compartir més necessitats a nivell de treball per projectes. El principal repte és trobar les sinergies entre l'aula i el món empresarial. A partir de les necessitats compartides i identificades, es tractaria de crear o construir un banc de recursos per trobar idees de projectes.

El nou rol de l'escola: apoderar l'alumne, les famílies i els professors

Des de l'Escola Sagrada Família expliquen que l'apoderament dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge és clau i l'escola ha de facilitar aquest rol al mateix temps que facilita la implicació de les famílies i de la resta d'agents educatius. El principal repte per als mestres és com monitorizar el procés d'aprenentatge, quins indicadors millorarien aquest procés i sobretot, com millorar la política comunicativa entre l'escola i les famílies.

Com es poden valorar les competències transversals

Com es poden incorporar altres agents educatius en la valoració de les competències transversals? Com s'han de recollir les seves valoracions per assegurar una valoració polièdrica que ens faciliti també un seguiment conjunt i coherent? Aquests són dos grans reptes més. Per fer-ho, segons expliquen des de l'Escola Virolai, els centres educatius necessiten eines que permetin compartir amb tots els agents una avaluació holística i polièdrica de l'alumne. Tots aquests interlocutors hauran d'estar coordinats i a més és necessari que existeixin agents que puguin integrar les diferents visions i puguin resoldre possibles contradiccions. L'Administració tindrà un paper clau per facilitar aquest canvi de model avaluatiu.

L'avaluació en nous entorns d'aprenentatge

Un nou enfocament de metodologia, d'organització, d'espais i de temps requereix necessàriament un plantejament diferent de l'avaluació. I les noves tecnologies aplicades a l'avaluació han d'ajudar a fer un seguiment més precís, real i conscient dels processos d'aprenentatge que es donen als nens, mestres, famílies i altres agents educatius, segons expliquen des de l'Escola dels Encants. Per tant, el repte és disposar d'una plataforma que permeti una avaluació 360 graus per part de tots els agents educatius.