Del 17 al 21 de juliol, CaixaForum Barcelona serà l'escenari del cicle de conferències 'Educadors de pel·lícula'. El mestre i escriptor Jaume Cela condueix aquest cicle adreçat a docents i famílies que vulguin reflexionar sobre l'educació tant en l'entorn escolar com familiar. Les 5 sessions partiran de la projecció d'una pel·lícula per obrir el debat entre un pedagog expert i el públic assistent.

Així, la primera sessió serà 'Educar des de les oportunitats. La professora d'història', amb Maria Jesús Comellas, dilluns 17 de juliol, a les 10 h. La pel·lícula triada és 'La professora d'història', i en el debat posterior, la psicòloga i pedagoga convidarà els participants a reflexionar sobre la importància de confiar en els alumnes, el sentit de l'educació.

Dimarts 18 de juliol (10 h), el tema a debat serà 'Som el que ens ensenyen. De tal pare, tal fill', amb Jaume Funes. La pel·lícula 'De tal pare, tal fill' servirà per reflexionar sobre com la nostra manera de ser i les nostres creences fan que eduquem els fills d'una manera determinada.

Dimecres 19 de juliol (10 h) serà el torn de l'escriptora i pedagoga Eva Bach, amb la conferència 'Quan la vida ens fa de mestra. La família Bélier'. Per reflexionar sobre com la vida ens educa i com l'adolescència és una etapa per descobrir els talents i fer realitat els somnis.

Dijous 20 (10 h) serà protagonista de la conferència 'Les circumstàncies que ens eduquen. Captain Fantastic'. Leducadora Alba Castellví Ajudarà els participants a reflexionar sobre com ens eduquen les circumstàncies. Des de com afrontem les situacions i com ens adaptem, fins a com sobreprotegim o no els fills i com els infants poden desenvolupar el sentit crític.

Finalment, divendres 21 de juliol (10 h), l'educador Jordi Bernabeu dirigirà la xerrada sobre 'Usos i abusos d'internet. Homes, dones i infants'. El tema de debat serà com podem educar i acompanyar en el món tecnològic.

Trobeu més informació en aquest enllaç