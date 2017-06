La realitat virtual i la robòtica, protagonistes

Un nivell que se supera en cada edició i un nombre de participants que creix any rere any. Els mSchools Student Awards, que es van entregar el 10 de juny passat, confirmen l’interès que les noves tecnologies desperten entre els més joves, les implicacions més enllà de l’oci que ofereixen i la capacitat emprenedora en aquest àmbit dels estudiants catalans. Les xifres no enganyen: en aquesta edició, les 24 iniciatives que han resultat premiades s’han escollit entre les proposades per més de 35.000 estudiants de 1.800 centres educatius d’arreu de Catalunya que han participat en el programa mSchools al llarg de l’últim curs escolar. No ha sigut fàcil. La qualitat de les propostes presentades va en augment i sorprèn que els estudiants que hi participen aportin unes visions tan creatives, però a la vegada pràctiques, per aplicar les noves tecnologies.

35.000 estudiants de 1.800 centres d'arreu de Catalunya han participat del programa mSchools aquest curs

TECNOLOGIA AL SERVEI DE LA SOCIETAT

Els projectes presentats als guardons en la categoria App Education han pres com a referència la realitat virtual, la interactivitat i la robòtica. I ho han fet posant el focus en l’entorn social més proper dels seus ideòlegs i en els reptes que cal afrontar, com ara tenir cura del medi ambient, promoure un bon ús de les xarxes socials, facilitar el dia a dia a persones malaltes o promoure bons hàbits culturals i alimentaris. En aquesta categoria, els guardons han reconegut els dotze millors dissenys d’aplis i prototips d’un total de 58 projectes fets per alumnes del cicle superior de secundària, batxillerat i formació professional. Els projectes guanyadors participaven en les categories de comunitats sostenibles; inclusió, equitat i educació sostenible; empresa i serveis connectats; i creacions artístico-culturals. A més, el públic assistent es va encarregar de seleccionar un altre dels premiats, mentre que els últims van sorgir de les millors exposicions públiques ('pitch') que van fer tots els equips davant el jurat internacional.

“Els reptes del segle XXI passen per les tecnologies. Per tant, com més en sapigueu, més les conegueu i més les treballeu, més possibilitats tindreu. I fent-ho, ara i en el futur, cal que ho poseu al servei per millorar la societat”, va afirmar durant l’acte Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament, que va animar els joves estudiants a no defallir en els seus propòsits i a seguir experimentant amb les noves tecnologies.

EL REPTE DE L’SCRATCH

A més de la categoria Mobile History Map (MHM), l’eina educativa que permet geolocalitzar i treballar continguts d’interès propers als centres educatius, en què van guanyar vuit projectes dels més de cent que s’hi van presentar, aquest any els mSchools Student Awards afegien una nova categoria que repartia quatre guardons i que involucra els alumnes de cicle superior de primària. Ha sigut la que incloïa el llenguatge de programació lliure Scratch, i que desafiava els alumnes a crear històries interactives, simulacions, jocs i animacions relacionats amb la temàtica dels viatges. A més, durant la jornada se’ls va proposar de participar en una minihackató per aconseguir superar un repte que havien de resoldre en una hora i 45 minuts.

Els guanyadors de l’Scratch Challenge i els de l’App Education s’han emportat com a premi una estada als mSchools TechCamp, els campaments tecnològics que se celebraran durant deu dies de juliol en què podran ampliar els coneixements adquirits. Per la seva banda, els vencedors de MHM van rebre una càmera de 360 graus i un curs de formació en producció de vídeo de 360 graus.

Podeu consultar la llista de guanyadors d'aquesta edició en aquest enllaç