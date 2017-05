Una iniciativa per fer-los viure l’art

Proporcionar als infants una experiència artística enriquidora, tot ajudant els docents a repensar el seu concepte d’educació artística proposant un model que vagi més enllà de la còpia i les manualitats, i alhora acostar l’art contemporani al món de l’escola i a la societat en general. Aquest és el doble objectiu que persegueix el projecte Art en Curs d’ençà que va posar-se en marxa el curs 2015-2016 a les escoles La Farga, La Vall i La Farga Infantil.

Aquest contacte directe amb la cultura, en paraules de Carme Arrufat, art-educadora al capdavant del projecte, “també proporciona als infants una mirada diferent i més flexible per abordar la realitat; una mirada on no hi ha una resposta única i amb la qual és més fàcil acceptar el que és diferent”, al mateix temps que “estimula la creativitat, un valor que s’està imposant a la nostra societat davant un món canviant i imprevisible”. Una mirada plural que també serveix perquè els infants trobin maneres diverses de resoldre els problemes. Una amplitud de mires que passa, segons la tallerista Raquel Arévalo, “perquè els nens siguin flexibles, oberts, reflexius, crítics, respectuosos i imaginatius”. Com a contrapartida, la canalla guanya “en autonomia, confiança i autoestima”.

PROJECTE INTERDISCIPLINARI

Art en Curs és una eina en contínua construcció, flexible, que és viva i que busca incorporar nous docents i centres que vulguin generar coneixement en clau artística, d’aquí que s’hagi creat la plataforma Artencurs.org, una eina, explica Arévalo, que permet conèixer el projecte, i les creacions i actuacions que s’hi duen a terme.

El rol del mestre en aquesta descoberta jugarà un paper clau, més enllà del fet que sigui un mestre especialista en art o no. Arévalo explica que el docent “anima i introdueix les pràctiques, i prepara l’espai i els materials necessaris per crear un clima favorable que doni com a resultat un procés de pensament i creació”. “Els acompanya i guia durant el procés, qüestionant i plantejant preguntes obertes a la canalla per aprofundir en les seves reflexions”, prossegueix.

A l’hora d’acostar Art en Curs a la resta de la societat, l’exposició de les obres al Centre Maristany d’Art Contemporani el juny passat va ser clau, especialment “a l’hora d’atorgar un valor al paper dels nois i noies dins de la societat”, explica Arévalo, que també ressalta que, amb l’exposició, els nens “van poder expressar-se davant dels altres i mostrar-los les seves inquietuds i necessitats”. Aquesta projecció permet que “l’escola s’obri més a la comunitat per esdevenir un espai real de transformació”, tal com subratlla Arrufat.

A través de les pràctiques i dinàmiques que proposa, el projecte Art en Curs també busca connectar els alumnes amb el seu jo interior i les emocions, cosa que es vehicula a través del projecte 'Emocionar-te'. “Les emocions són imprescindibles en l’aprenentatge. Sense emoció no es pot aprendre. A part, conèixer-se a un mateix és clau perquè l’alumne s’impliqui de manera activa en l’autoaprenentatge i no basi els seus coneixements només en uns continguts que el portin a aprovar exàmens”, conclou Carme Arrufat, art-educadora al capdavant del projecte.