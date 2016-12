El programa Art i Escola fa rècord de participants

El programa Art i Escola, que promou l'ensenyament de l'art als centres educatius, té en marxa la seva sisena edició amb l'adhesió rècord de més d'una trentena de centres educatius. Al programa hi participen centres d'educació infantil, primària i secundària d'Osona i altres comarques pròximes que durant el curs treballaran projectes artístics a l'entorn d'un tema monogràfic, que aquest any és el caos. La iniciativa, que organitzen ACVic Centre d'Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona, es clourà al maig amb una exposició col·lectiva dels treballs. “Les possibilitats del programa de fer xarxa entre els centres i els docents participants és un dels secrets del seu èxit”, valora Ramon Parramon, director artístic d'ACVic.

En total, 33 centres educatius faran una quarantena de projectes durant el curs escolar vinculats al caos en els quals participaran prop de 3.000 alumnes. “Cada escola es pot fer un projecte a mida, ja que són els centres els que decideixen des de quina àrea i curs ho treballen i de quina manera”, explica Bruna Dinarès, coordinadora de les activitats educatives d'ACVic. La majoria de centres repeteixen el programa anualment, i els que no ho fan “reposen un temps per dur a terme altres iniciatives i després tornen a adherir-s'hi”. Els centres participants estan ubicats a localitats com Vic, Manlleu i Tona (Osona), Lliçà de Munt (Vallès Oriental), Ripoll (Ripollès), Solsona (Solsonès) i Sallent i Avinyó (Bages), entre altres. Aquesta edició Art i Escola s'organitza també a Granollers per part de l'Associació Cultural Granollers, amb el suport d'ACVic, en un intent d'aplicar el model a altres llocs.

Com en les edicions anteriors, el programa es dividirà en tres trimestres, els dos inicials dedicats a treballar els projectes a les aules i el tercer, a la seva visualització i promoció. És en aquest darrer tram on es farà la presentació dels treballs a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, concretament els dies 25, 26 i 27 d’abril, per part dels centres adherits, i també, com a colofó, l'exposició col·lectiva dels projectes a ACVic al maig. Durant tot el procés, un equip d'assessors, format per una trentena de professionals a títol individual i entitats vinculades al món de l'art, “faran un seguiment de cadascun dels centres i un acompanyament dels projectes”. Aquest any, com a novetat, els equips de docents van poder assistir durant el mes de novembre a sessions de formació per tal d'ajudar-los a tenir recursos i dur a terme els projectes.

Un model d'èxit

L'èxit del programa Art i Escola traspassa fronteres. La iniciativa té cada vegada més presència a fòrums i esdeveniments relacionats amb l'educació i l'art on s'interessen per coneixe'l de primera mà. Durant els últims mesos els seus responsables han acudit a explicar-ne el funcionament i característiques al festival Intramurs, de València, i a la Fira Mediterrània de Manresa.