La recerca més jove

Els Premis de Recerca Jove (PRJ) han distingit a 88 estudiants de 3er i 4rt d’ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau superior i mitjà, que han elaborat 73 treballs d’investigació científica conjuntament amb el professorat. El guardó també s’ha concedit a 11 centres d’ensenyament secundari en reconeixement a la seva activitat en aquest àmbit. La recerca és de tipus experimental o teòric i està relacionada amb qualsevol matèria o àrea científica.

Durant l'acte de lliurament, el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va destacar que “el futur de Catalunya com a país es construeix sobre el talent de joves com els que avui han estat guardonats per la seva recerca”. Un talent basat en “el coneixement, la innovació i l’esperit emprenedor”, ha afegit.

El conseller va subratllar la importància com a societat de valors com la curiositat: “Ens hem de fer preguntes per construir el futur”. També es va referir a la importància de la col·laboració i de perdre la por a sortir fora. “Cal saber treballar en equip i enriquir-se amb una experiència internacional”, ha dit.

Aquest any s’han atorgat també els Premis INEFC que volen premiar el millor treball sobres temes relacionats amb l’Esport

Els guardons, que atorga el Govern, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), volen fomentar l’esperit científic entre el jovent. Els premis estan dotats amb 750 euros, en el cas dels alumnes, i 2.500 euros en el cas dels centres, que els destinen a equipament de biblioteques i material docent.

En aquesta edició, corresponent al 2016, s’han presentat 278 treballs elaborats de forma individual o en grup per 391 alumnes de 186 centres a Catalunya (provinents de 31 de les 42 comarques catalanes), dels quals han estat distingits un total de 73 projectes de 88 estudiants. Els PRJ, que enguany han arribat a la seva 35a edició, premien l’esforç dels alumnes i el treball en equip, a banda de reconèixer el foment que des dels centres de secundària fan de les vocacions científiques.

Per branques de coneixement, s’han premiat 28 de Ciències, 16 treballs de l’àmbit d’Enginyeria i Arquitectura, 14 de Ciències de la Salut, 10 de Ciències Socials i Jurídiques, i 5 d’Arts i Humanitats. Per comarques de procedència dels alumnes, la més representativa és el Barcelonès amb 18 premiats. La segueixen el Maresme amb 7, el Baix Llobregat amb 6, i el Vallès Oriental amb 5 guardonats.

Entre els 73 treballs d’alumnes premiats, s’inclouen el Premi Reginó, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones (ICD), i el Premi Ramon Faus i Esteve, en col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família. El Premi Reginó distingeix el millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions i el centre d’educació secundària que hagi destacat per haver impulsat l’interès en aquesta temàtica. Pel que fa al Premi Ramon Faus i Esteve, es lliura al millor treball de recerca sobre el tema de la família. Enguany, i com a novetat, s’han afegit els Premis INEFC que volen premiar el millor treball que tracti sobres temes relacionats amb l’Esport.

Una de les alumnes premiades, Júlia Calvet, va parlar en nom dels guardonats i va donar les gràcies a familiars i professors “pel suport, la seva perseverança, la seva motivació i el seu ajut”.