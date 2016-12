La naturalització dels estanys, un valor en l’educació ambiental

¿Coneixem la biodiversitat que habita a l’entorn dels llacs naturalitzats que es poden trobar a la xarxa de parcs metropolitans? ¿Sabem quina funció tenen dins dels ecosistemes que conformen? Per respondre a aquestes preguntes, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat l’activitat 'Qui viu a l’estany?', que s’emmarca en el Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES) 2016/2017. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que es dirigeix al públic familiar i escolar, és donar a conèixer, a través de l’observació i l’experimentació pràctica, l’ecologia dels estanys i l’important paper que desenvolupen en els parcs urbans.

Els alumnes de sisè de primària de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat han sigut els primers a posar-se a prova al parc que comparteix nom amb la seva escola. Al costat d’un dels llacs que hi ha en aquest parc van poder identificar les característiques de l’aigua que permeten la presència de diferents invertebrats i amfibis, així com descobrir quina importància té aquesta fauna en l’ecosistema del parc i, per extensió, de la ciutat.

“Hem plantejat aquesta activitat per estudiar els llacs metropolitans i les intervencions que s’hi fan per naturalitzar-los. Expliquem per què és important conservar-los de la manera més natural possible i donem a conèixer els impactes que generem sobre aquestes aigües i que poden afectar la fauna que les habita”, explica Aida Girona, tècnica de projectes educatius de l’AMB. Així, els estudiants van comprovar in situ quins són els perills de la contaminació i quina incidència té l’alliberament de fauna exòtica en aquests espais naturals. “Mostrar-los la fauna pròpia que hi hauria d’haver amb els beneficis que ens aporten fa que aprenguin a respectar aquests espais i saber què han de fer per no perjudicar-los”.

Pla de millora de la biodiversitat Afavorir la presència de flora i fauna pròpia dels llacs per naturalitzar-los és un dels objectius del Pla de Millora de la Biodiversitat que l’AMB està preparant. Per aconseguir-ho, ha sigut determinant la reducció o eliminació de l’aplicació de productes químics amb què es tracta l’aigua i la introducció de plantes aquàtiques que ajuden a depurar de manera natural l’aigua. La xarxa de parcs metropolitans compta amb els estanys naturalitzats de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet; Can Vidalet, a Esplugues de Llobregat; Torreblanca, a Sant Just Desvern; Muntanyeta, a Sant Boi de Llobregat; Llacuna, a Montcada i Reixac; i el Jardí Botànic Històric, a Barcelona. La nova gestió de les seves aigües té l’objectiu d’augmentar la riquesa ornamental que els envolta i incrementar la presència d’espècies animals i vegetals. Aquests efectes comporten una millora social dels espais i permeten que s’hi puguin desenvolpar activitats d’aprenentatge i educació ambiental. Quan estigui finalitzat, el Pla de Millora de la Biodiversitat servirà per definir les línies de treball que perseguiran afavorir la presència de fauna als parcs i per marcar l’estratègia d’educació ambiental que promourà la vinculació dels ciutadans amb la conservació del seu entorn més proper.

L’AMB també desenvolupa una altra línia de projectes participatius als parcs metropolitans basats en l’aprenentatge i servei. Un se centra en el llac de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. En aquest cas, alumnes de quart d’ESO i de batxillerat de l’IES Puig Castellar desenvolupen un estudi sobre la làmina d’aigua. El projecte vol realitzar un estudi sobre la fauna i la flora del llac i les seves característiques fisicoquímiques, amb l’objectiu d’obtenir dades per valorar la naturalització del llac amb el temps, i estudiar la probiòtica dels peixos i tortugues en la seva qualitat. Els alumnes explicaran els resultats i la importància de la conservació del llac a les famílies i a altres alumnes de l’institut.