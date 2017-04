mSchools Student Awards: reptes amb premi!

El programa mSchools promou una manera d’ensenyar i d’aprendre a l’aula basada en la integració de les noves tecnologies als projectes educatius de les escoles. Per motivar l’experiència en aquest àmbit i per despertar inquietuds tecnològiques entre els estudiants, mSchools organitza un certamen per premiar la feina que els alumnes realitzen durant el curs escolar amb iniciatives desenvolupades en el marc de la mEducation. Així, per quart any consecutiu, el programa que impulsa la Mobile World Capital Barcelona, en col·laboració amb la GSMA, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, es prepara per a una nova edició dels App Awards, que en aquesta ocasió es convertiran en els mSchools Student Awards, atès que s’ha ampliat el reconeixement a altres àrees a més de l’App Education, com ara el Mobile History Map i l’Scratch.

A més d’una categoria dels guardons, l’App Education és una proposta didàctica de l’assignatura d’informàtica de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i formació professional basada en el disseny d’aplis i prototips i centrada a millorar les competències digitals i l’emprenedoria entre els alumnes. La convocatòria està oberta als centres educatius de Catalunya que hagin impartit l’assignatura aquest curs, que s’hi poden inscriure fins al 22 de maig. Les propostes presentades s’hauran d’emmarcar en quatre grups: comunitats sostenibles -projectes per fer que les comunitats siguin més saludables, reduint el consum de materials i promovent el reciclatge-; inclusió, equitat i educació accessible -afavorir la integració social-; empresa i serveis connectats -millorar la comunicació amb l’aplicació de dispositius, sensors i robòtica-; i creació artística i cultural -fomentar la cultura, el patrimoni i les tradicions pròpies-. En total, es repartiran 12 premis en aquesta categoria.

El Mobile History Map, a més de promoure el treball transversal, permet als alumnes desenvolupar la geolocalització i estudiar continguts d’interès propers als seus centres educatius. Les propostes, que es poden inscriure fins al 14 de maig, hauran d’estar vinculades amb matèries de l’àmbit de la cultura, la literatura, la història i el patrimoni del país. Dos reptes marcaran les aportacions d’aquesta edició. Per una banda, El lloc dels fets, basat en fets històrics singulars relacionats amb diferents punts concrets de la geografia catalana. Per l’altra, Elements patrimonials emblemàtics, basat en la georeferenciació d’aquests espais, i La Catalunya del segle XX, records i vivències d’un temps passat. El repte que hauran de superar els participants, però, seguirà fins al dia de l’entrega dels 10 guardons que conformen aquesta categoria, quan els equips finalistes donaran a conèixer els continguts desenvolupats amb la participació d’elements de la sèrie d’El lloc dels fets. Els equips mostraran els fets i els llocs geolocalitzats i contextualitzats en diferents espais de la geografia catalana.

Serà el 10 de juny quan es donaran a conèixer els 26 projectes guardonats en cadascuna de les tres categories dels mSchools Student Awards. Els premis tenen l’aval de professionals de l’educació i les tecnologies mòbils, que són també els encarregats d’avaluar els projectes. El nombre de participants creix cada any. El 2016 es van rebre 227 projectes de tot el territori, en els quals van participar més de 4.000 alumnes. La xifra va suposar un augment del 60% respecte a l’any anterior.