També és cosa de noies

Tot i anar-se estrenyent a poc a poc la bretxa de gènere existent, encara hi ha diversos sectors, com el tecnològic i el 2.0, que sembla que continuen reservats per al públic masculí. Així ho va corroborar, per exemple, l’OCDE a finals del 2016, quan va desvelar que només un de cada cinc graduats a Europa en informàtica i telecomunicacions era una dona, una realitat que també existeix a Catalunya, on, tot i que el 60% dels que es graduen cada any són noies, “en el cas de les enginyeries TIC únicament suposen un 15% de l’alumnat, una situació que es repeteix en estudis preuniversitaris com el batxillerat tecnològic o en la FP”, afirma Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat.

Entre les raons que expliquen aquesta manca d’interès, Puigneró en destaca tres, “els estereotips de gènere associats a les professions tecnològiques, la manca de referents pròxims durant la seva infantesa i la manca de comunicació sobre la rellevància social de la tecnologia”, unes inèrcies i mites sobre els quals a la Generalitat ja es treballa des de fa temps a través de projectes com STEMcat, Bitbot.cat i DonaTIC.

TECHNOVATION CHALLENGE

Un dels projectes sorgits en el marc d’aquest objectiu d’acostar les noies a la tecnologia és el Technovation Challenge, un concurs internacional d’emprenedoria digital en el qual enguany han participat 10.000 nenes d’entre 10 i 18 anys procedents de 116 països, un repte que les desafia a desenvolupar en equip una solució mòbil per resoldre un problema del món, en el marc dels eixos de sostenibilitat de les Nacions Unides. Durant tot el procés, les noies van comptar amb el suport presencial i virtual de 4.485 mentores.

Una d’aquestes mentores va ser Carme Badia, tècnica de Tecnologia de l’Ajuntament de Tremp. Badia va descobrir el concurs durant la Jornada de la Internet Social 2016 i, motivada per la seva neboda, una apassionada de les TIC, va decidir sumar-s’hi. “Tal com denota el terme challenge, es tracta d’un repte amb diversos vessants: aconseguir un grup cohesionat, dissenyar una apli, programar-la i que funcioni, pensar com es vendrà i quina utilitat podrà tenir per a la ciutadania, etc.”, subratlla. Badia va acompanyar les noies durant aquest procés.

EMPRENEDORIA

Badia va donar suport al grup #code4care, format per cinc noies de Tremp que el curs passat feien 2n i 3r d’ESO: l’Alegria, l’Elena B., la Maria, l’Eulàlia i l’Helena M. Les integrants de l’equip van desenvolupar MeetYour-Health, una apli amb què, a través d’un menú, tothom pot atendre millor la seva salut. L’aplicació també disposa d’un calendari per programar visites, una alarma per prendre els medicaments, la posició GPS per trobar farmàcies o centres de salut pròxims, un organitzador de missatges per al metge, telèfons d’emergències, etc.

Desenvolupar-la, però, va comportar també dur a terme un pla d’empresa, amb el qual les habilitats emprenedores de les cinc noies es van veure beneficiades. El producte havia de tenir una imatge i una gamma de colors, havia de funcionar i ser útil per al públic, s’hi havien de preveure costos i beneficis, etc., una tasca que van haver d’organitzar com si fossin una empresa. “L’Alegria s’encarregava de la part més gràfica (logotip, colors, etc.); l’Elena B. i la Maria feien tasques de programació; l’Helena M. s’ocupava dels costos i de la part més empresarial, i l’Eulàlia dirigia el grup”, apunta Badia. Aquesta feina en equip es va dur a terme durant 12 caps de setmana al centre cívic de Tremp, en paral·lel a les rutines laborals de Badia i a les escolars de les noies. El seu projecte va quedar en tercera posició en la primera eliminatòria del concurs, la de Barcelona.

40 EQUIPS CATALANS

Tot i així, l’equip trempolí guarda bons records de l’experiència. L’Alegria afirma que gràcies a la participació en el concurs s’ha adonat que les TIC li poden “facilitar la feina”: “Vull seguir formant-me en disseny gràfic”. També es mostra totalment captivada veient com “les noves tecnologies ens han permès fer coses que en un passat ningú s’hauria imaginat”. Per la seva banda, l’Elena B. explica que el que més l’atreu de les TIC “és que no hi ha límits en el caràcter d’innovació i es pot arribar tan lluny com la ment permeti”. Reconeix haver après “ja no només programació, sinó a treballar en equip”, una habilitat que també afirmen haver entrenat la Maria, l’Eulàlia i l’Helena M.

Les #code4care van ser un dels 40 equips catalans que van afrontar el repte. Vint-i-tres van aconseguir presentar el seu treball de manera completa a la final catalana, on el jurat, format per professionals del sector tecnològic, va fer una valoració molt positiva dels projectes a concurs.