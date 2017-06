La 40a edició del premi Relat Breu de Coca-Cola ja té guanyadora

Ahir es va celebrar la final del 40è aniversari del premi Relat Breu de Catalunya, en què han participat 1.912 estudiants de 364 escoles de tot el territori. Aquesta edició la va guanyar la Jenna Alós, estudiant de 2n d'ESO de l'Institut de Terrassa. El seu relat explica la història de dues dones que s'enamoren l'una de l'altra en una època en què les relacions homosexuals no estaven ben vistes. A banda del primer premi, se'n van repartir fins a 18, dotats amb una tauleta per a cada estudiant i fins a 200 euros per a les escoles guanyadores.

En l'entrega de premis celebrada al Palau Robert de Barcelona hi van participar la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz; la presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, i la gerent de comunicació de l'àrea est de Coca-Cola European Partners.