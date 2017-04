Un concurs literari amb molta història

Un total de 2.246 alumnes de 191 escoles de tota Catalunya van participar dissabte passat en la prova escrita de la 40a edició del Premi Relat Breu de Coca-Cola. La prova, que es va celebrar a diferents punts de cada província, va aplegar els participants del concurs que havien superat la fase escolar.

El tema sobre el qual van haver d’escriure els alumnes de segon d’ESO que es van enfrontar a la prova, com cada any, va ser proposat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els participants no el van conèixer fins el mateix dissabte. En aquesta ocasió, la idea a partir de la qual van haver d'articular el seu relat va ser: “Fa 40 anys...”

Aquest any se celebra la 40a edició del concurs

Els relats curs resultants d’aquesta prova escrita hauran de passar pel primer jurat territorial que seleccionarà els tres guanyadors de cada un dels 18 sectors de Catalunya, un total de 54. El relats primer classificats de cada sector, un total de 18 son els que passaran al jurat final, qui donarà la classificació final del 1er al 18è. El primer classificat d'aquets 18 relats serà el guanyador del Premi Relat Breu d'enguany . Entre aquest jurat final destaquen personalitats del món de la literatura i la cultura catalana com els escriptors Màrius Serra, Isabel-Clara Simó o Care Santos, entre d’altres.

L’edició anterior es va premiar a Gunnar Montseny Gens, de l’Escola Internacional del Camp de Salou amb un relat curt titulat “Tot és relatiu”.

Un dels concursos literaris més importants del país

Coca-Cola European Parters organitza aquest concurs des de l’any 1977 juntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, fet que li ha permès consolidar-se, al llarg dels anys, com un dels concursos literaris més importants del país. El concurs és anual i es celebra amb la finalitat de promoure l’escriptura creativa i la lectura en català entre els joves alumnes de les escoles catalanes d’una forma pràctica i divertida.