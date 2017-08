La canalla porta millor la tornada a l'escola que els pares a la feina

Prendre exemple dels nens. Això és el que molts adults haurien de fer per evitar les angoixes que amb freqüència senten davant la proximitat de la tornada a les obligacions laborals. Encara que sigui normal que els nens vulguin "allargar les vacances", la veritat és que la flexibilitat més gran i adaptabilitat als canvis que caracteritza els menors fa que "el seu procés d'aterratge sigui més senzill", explica el psicopedagog i professor de psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU,Ramón Novella.

A més, afegeix aquest expert, el reingrés a la vida escolar té altres al·licients que fan més suportable la tornada. "Encara que a molts els costi tornar, en altres casos també es dona l'efecte contrari de tenir la il·lusió pel retrobament amb els amics".



Mal exemple

Són els adults els que viuen pitjor el reingrés a la rutina. De fet, en el cas que els nens desenvolupin alguna cosa semblant a una síndrome postvacacional, se sol donar com a rèplica a l'actitud dels pares. "En moltes ocasions, la síndrome postvacacional dels nens ve generada pels mateixos pares". Per tant, subratlla Novella, els progenitors han de procurar "donar exemple amb el seu comportament. Si contínuament estan transmetent el pesar pel final de les vacances i la tornada a la feina, vulguin o no estaran generant en els seus fills la mateixa actitud de queixa i negativisme".

En el cas que el menor estigui vivint amb anormal angoixa el reingrés a les aules, hi ha símptomes que ajudaran a detectar-ho: "La comunicació difícil, el rebuig a parlar del nou curs, els nervis, les dificultats a l'hora d'agafar el son o els problemes en l'alimentació són senyals d'alerta", enumera Novella.



Aquest expert també considera innecessari establir un període d'aclimatació previ al període lectiu. I ho considera així perquè pressuposa que les vacances no han significat una ruptura radical amb els hàbits de la resta de l'any, fractura que cal evitar. "Les vacances són per descansar, però no per perdre les rutines i els hàbits. Quan un nen trenca totalment el ritme durant les vacances, se li fa més difícil la incorporació al ritme escolar. És recomanable que durant les vacances els nens segueixin amb un ritme i uns horaris dins d'un ambient de descans i canvi d'activitat", destaca Novella.

En el cas que el mes de setembre ofereixi canvis importants en la vida del nen, com l'inici d'un nou cicle o l'entrada a un centre diferent, és recomanable "anticipar-se a les novetats i explicar adequadament què passarà en aquest futur pròxim, com seran les coses, quines experiències es viuran. I després, durant els primers dies, és important estar molt atents a les reaccions del nostre fill per poder-lo ajudar de la millor manera", conclou el professor de la UAO CEU.