Bioètica i escola

La Fundació Víctor Grífols i Lucas destinarà aquest any més de 48.000 euros a la concessió de premis i beques amb l'objectiu d'impulsar l'estudi i fomentar la divulgació de temes relacionats amb la bioètica. Les convocatòries del Premi Audiovisual, les beques de recerca i els premis a treballs de recerca en el Batxillerat estan obertes fins al 31 de maig de 2017. Per la seva banda, la convocatòria del Premi Ètica i Ciència finalitzarà el 31 d'octubre de 2017.

Per primer any, la Fundació Víctor Grífols i Lucas ha convocat el Premi Audiovisual sobre Bioètica. El guardó, valorat en 5.000 euros, recaurà en un projecte audiovisual que tracti algun tema social, sanitari o científic que plantegi un debat ètic associat. La convocatòria està oberta a joves creadors, estudiants de postgrau o màster i a professionals del sector.

Atorgarà sis beques de recerca, tres premis a treballs de Batxillerat, un premi a un projecte audiovisual i tres premis a projectes educatius

Així mateix, la Fundació atorgarà sis beques de recerca a projectes que tractin algun tema relacionat amb la bioètica i la seva aplicació pràctica, valorades en 5.000 euros cadascuna d'elles. Entre els estudis realitzats gràcies a les beques atorgades per la Fundació en anys anteriors, destaquen el projecte d'Elena Lauroba, de la Universitat de Barcelona, qui va investigar la situació jurídica de les persones intersexuals; l'instrument creat per Loreto García, de la Universitat de Saragossa, per mesurar el compromís en infermeria, i la investigació de l'Escola Andalusa de Salut Pública, els quals van analitzar la no vacunació com a punt de trobada per establir ponts.

Per cinquè any consecutiu, la Fundació també lliurarà tres premis a treballs de recerca en el Batxillerat que abordin algun tema relacionat amb la bioètica. En el 2016, el primer premi va recaure en la Berta Mateos, qui va reflexionar sobre l'ètica al voltant de la neuromillora; el segon es va atorgar a l’Elena Cortina per un treball en què plantejava activitats per abordar la mort a l'escola, i el tercer premi es va lliurar a Pere Valls, qui va dissenyar un aparell perquè nens pluridiscapacitats puguin gatejar i patinar.

Finalment, la Fundació Víctor Grífols i Lucas ha convocat la quarta edició del Premi Ètica i Ciència per a centres d'ensenyament que fomentin la reflexió dels alumnes al voltant de les implicacions ètiques de la ciència, la recerca científica i les aplicacions tecnològiques. Poden optar als tres premis, valorats en 5.000, 2.500 i 1.000 euros respectivament, tots els centres educatius d'Espanya que imparteixin Educació Primària, ESO, Batxillerat o Formació Professional. Els projectes guanyadors de l'última edició fomentaven la reflexió dels alumnes al voltant de la mort digna, l'atenció sanitària a immigrants i la transsexualitat; l'ètica en intel·ligència artificial, i l'ètica ambiental, respectivament.