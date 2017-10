Nodrits per dins i per fora

Són infants i joves ben nodrits, tant per dins com per fora. Com a mínim un cop al dia i cinc dies a la setmana tenen un menú equilibrat i saludable i reben l’acompanyament emocional d’un equip de professionals de l’educació i el lleure. Parlem dels menors beneficiats pel programa RAI (Reforç de l’Alimentació Infantil) de la Fundació Probitas, una iniciativa que finança beques menjador als menors més vulnerables per completar l’ajuda que ofereix l’administració, que malauradament sol ser insuficient.

Marta Segú, directora de Probitas -creada el 2008 pels accionistes de Grifols i que es finança amb el 0,7% dels beneficis de l’empresa- destaca que el 2012 van decidir “treballar de manera directa amb les escoles i amb la direcció, perquè l’equip educatiu és el primer que detecta les mancances econòmiques de les famílies i d’aquesta nova pobresa sorgida de la crisi”. “A més, treballem en xarxa amb serveis socials dels ajuntaments i els consells comarcals, així com amb diferents entitats del municipi perquè l’ajut sigui tan efectiu com sigui possible”, explica Segú. A l’educació infantil i primària, la fundació beca el 50% del cost del menjador, mentre que a secundària es paga el 100% de l’àpat i s’acompanya amb dues hores de reforç escolar i activitats lúdiques i esportives.

LA MALNUTRICIÓ

Segú -metgessa de formació- lamenta que “la situació s’agreuja a partir dels 12 anys amb l’entrada a l’ESO, ja que, com que als instituts públics hi ha compactació de la jornada escolar, desapareix el servei de menjador i els alumnes perden el dret a rebre ajudes en l’àpat del migdia”. A més adverteix del perill de la malnutrició: “Ens trobem amb nens i adolescents que no mengen equilibradament: poca fruita i verdura fresca, gairebé gens de peix, carn, làctics ni llegums i l’abús de menjar processat, sucres i brioixeria industrial. Això pot desembocar en obesitat o desnutrició i acaba afectant la salut, el rendiment escolar i l’autoestima”. Tant a les escoles com als instituts garanteixen un “menú bo, equilibrat i saludable, supervisat per un dietista, amb productes, gustos i textures als quals potser no estan acostumats però que són claus per al seu creixement”.

“Ens trobem amb nens i adolescents que no mengen equilibradament: poca fruita i verdura fresca, gairebé gens de peix, carn, làctics ni llegums" Marta Segú - directora de Probitas

La feina en xarxa també beneficia les famílies. “Els oferim tallers de bons hàbits alimentaris, d’higiene, de cuina, de compra de productes nutritius a preus econòmics... I aquest curs treballarem amb mares de nadons, perquè són els més fràgils en situació de pobresa”, subratlla. L’acció social no ha parat de créixer a Probitas. Si el curs 2012/13 va atendre 39 escoles de 10 municipis, aquest 2017 ha arribat a 170 escoles i instituts de 38 poblacions, principalment catalanes. L’any passat, la fundació va destinar 1,5 milions d’euros a finançar beques menjador de prop de 17.200 menors i va facilitar més de 730.000 àpats.

EXEMPLES PRÀCTICS

Amb la crisi econòmica -que encara cueja- ha augmentat de manera destacable la demanda d’ajudes menjador i s’han creat perfils familiars nous que necessiten ajuda urgent per alimentar els fills. De vegades la rigidesa administrativa no permet que els ajuts arribin a temps. A la ludoteca Margarida Bedós de Sabadell coneixen bé la fragilitat econòmica de molts dels seus usuaris, molts fills d’immigrants subsaharians, magribins i llatins. Fundada el 1980, va ser la primera ludoteca de l’estat espanyol i des del març del 2016 acull 30 joves de primer a quart d’ESO, becats per Probitas, que estudien en instituts veïns. “Se’ls ofereixen tres tipus de menús: un d’estàndard, un sense porc i un altre sense porc i preparació halal per atendre les necessitats culturals i religioses. Després, fins les cinc de la tarda hi ha reforç escolar per millorar el rendiment, sortides a la biblioteca cada quinze dies i activitats que ells proposen. Nosaltres estem encantats i la iniciativa fa feliç a tothom”, assegura Joan Gasull, director de la ludoteca.

Des de fa tres cursos, a l’Institut Salvador Espriu de Salt (Girona) 35 alumnes del centre i d’un altre institut pròxim també estan becats i de tres a cinc de la tarda dinen i fan activitats dinamitzades per tres monitors del Casal d’Infants de Salt. El director del Salvador Espriu, Josep Roura, reconeix que el projecte de Probitas els agrada molt “perquè facilita un acompanyament emocional”: “No és només un tema d’alimentació, sinó que els alumnes estan nodrits per dins i per fora”, explica.