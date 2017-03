La UOC i Rosa Sensat oferiran el postgrau 'Avaluar per aprendre'

Una de les novetats acadèmiques que la UOC oferirà el curs vinent és el postgrau 'Avaluar per aprendre', en col·laboració amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS). Les dues institucions aposten per un programa que formi professors capaços d’avaluar per competències, entès com un element més integrat en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes.El postgrau neix en un moment de canvi educatiu en què es promou que els alumnes desenvolupin competències alhora que adquireixen coneixements. I, a més, fer-ho amb metodologies com el treball per projectes o la resolució de casos pràctics. En aquest marc, la UOC i l’AMRS han dissenyat un postgrau sobre l’avaluació que aposta per introduir noves formes d’avaluació, més enllà de les tradicionals, com són els exàmens.

L’objectiu és formar els professors perquè siguin capaços d'avaluar els alumnes en un aprenentatge basat en competències

L’objectiu d’aquest postgrau és preparar els professors i formar-los perquè siguin capaços d’identificar, dissenyar i implementar metodologies d’avaluació d’acord amb un procés d’ensenyament i aprenentatge basat en competències. Davant aquest nou panorama, com s’ha d’entendre l’avaluació? Quines estratègies es poden implementar per avaluar competències? Quines eines TIC poden facilitar aquest procés d’avaluació? Les respostes a aquestes preguntes es converteixen en els eixos clau del postgrau.Anna Espasa, directora d’aquest nou postgrau, conjuntament amb les professores Nati Cabrera i Rosa M. Mayordomo, de la UOC, i Mercè Mas, Carme Bové i Urbano Martínez, de l’AMRS, han dissenyat un postgrau que "s’adequa i s’adapta plenament a les necessitats reals dels mestres". En aquest sentit, el postgrau està format per cinc assignatures i un projecte de postgrau que parteix de la mateixa pràctica professional del mestre.Les competènciesque desenvoluparan els professionals amb aquest postgrau són: