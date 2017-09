Tornar al col·le amb seguretat

Comença l'escola i tornen els trajectes curts amb cotxe amb nens. És fàcil caure en allò de "per 5 minuts de cotxe no cal que el posi a l'alçador", però és important no oblidar que el major índex de sinistralitat es produeix en aquest tipus de trasllats. A més, no només n'hi ha prou amb fer servir una cadira infantil, cal fer-ho de manera adequada perquè sigui efectiva, és a dir, sense motxilla a l'esquena, amb l'abric tret i amb el sistema prefectamente instal·lat i cordat.



Per fer-nos-en una idea, en cas d'accident frontal a 64 km/h una motxilla de 4 quilos multiplica el seu pes per 40. 160 quilos poden aixafar la columna vertebral d'un nen i causar-li serioses lesions. A això cal sumar-hi que la protecció lateral també és menor, ja que la posició del nen és més avançada de l'adequada en aquesta cadira infantil.

Tan important és triar un bon sistema de subjecció com usar-lo de forma adequada





"Existeixen una multitud de models de cadires infantils per a totes les necessitats i butxaques. El més important és fixar-nos que estigui homologada i compleixi amb els estàndards de seguretat. Per a això hem de buscar l'etiqueta d'homologació", recomanen des de Coches.net, el portal de motor de referència a Espanya.

Lesions més freqüents segons l'edat

Fins als 2 anys, les lesions més freqüents per accident de trànsit es produeixen al coll ja que el cap és més gran en proporció a la resta del cos i la columna vertebral encara és molt fràgil. De 2 a 4 anys, la part més feble és el cap perquè les vèrtebres no són prou fortes per suportar les desacceleracions brusques. De 4 a 10 anys, el risc se centra en l'abdomen.

Portar la motxilla a l'esquena asseguts en el cotxe pot aixafar la columna vertebral del nen en cas d'accident





Els experts de Coches.net aconsellen seguir 5 normes bàsiques de seguretat viària en el trajecte de casa a l'escola: