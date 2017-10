Teixir una xarxa de docents per la pau

L’AMEI-WAECE, sigles de l’Associació Mundial d’Educadors Infantils, és una entitat associativa sense ànim de lucre constituïda com un moviment de renovació pedagògica de l’educació infantil. Aquest any celebra els vint-i-cinc anys i, des de la seva fundació, s’ha consolidat com a referent i ha defensat que l’única manera d’aconseguir un món millor és que els infants tinguin una educació de qualitat rica en valors, que superi els coneixements acadèmics. Durant aquests anys ha teixit una xarxa de docents arreu del món a través del programa 'Xarxa de docents compromesos amb la pau: compromesos per un món millor', que actualment engloba més de 13.000 mestres, 350 dels quals a Catalunya.

L’AMEI-WAECE és una entitat independent que es finança amb les quotes dels seus propis associats i té com a finalitats essencials ajudar els educadors i posar a la seva disposició programes i projectes que facilitin l’organització i la planificació de la seva missió a les aules; posar-los en contacte amb educadors d’arreu del món perquè puguin intercanviar experiències entre si; crear un fons de documentació que faciliti la tasca dels educadors d’infants més menuts, i fer una crida al conjunt de la societat sobre la importància de l’educació infantil.

A l’empara de l’article 29 de la Convenció Universal dels Drets del Nen -aprovada per les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989- l’entitat AMEI-WAECE treballa perquè tots els nens del món des de la primera etapa escolar (fins als sis anys) tinguin una educació de qualitat. Per al mestre Juan Sánchez Muliterno, president i fundador de l’organització, cal que l’educació per la pau sigui una prioritat des de la primera infància per “treballar les habilitats, hàbits, conceptes, nocions i vivències que donin com a resultat un valor”.

INTERIORITZAR ELS VALORS DE LA PAU

Els valors, segons aquesta entitat, no poden ensenyar-se en si mateixos, sinó que han de sorgir com a conseqüència de la realització d’activitats que resultin interessants per als nens. Per això és fonamental que en aquesta etapa, quan s’instauren les bases del desenvolupament de la personalitat, es consolidin aquests valors a través de l’experiència.

Alguns valors de la pau Amabilitat

Amistat

Amor a la naturalesa

Amor a l’esforç i al treball col·lectiu

Amor i comprensió

Bondat

Col·lectivisme

Compassió

Confiança en si mateix

Confiança mútua

Cooperació i ajuda mútua

Creativitat

Democràcia

Flexibilitat

Generositat

Honestedat

Justícia

Llibertat

Paciència

Perseverança

Persistència

Tolerància a la frustració

Respecte a la diversitat

Responsabilitat

Sensibilitat

Solidaritat

Tolerància

Veracitat

Si els sistemes educatius no emprenen aquest compromís, l’AMEI proposa que siguin els mestres els que facin possible el canvi i encapçalin un traspàs de valors que perduri al llarg del temps. “La docència és la tasca que més pot transformar la societat. Aprendre a viure junts i en pau no s’aconsegueix ni s’ha aconseguit per resolució, promulgant una llei ni pintant estols de coloms blancs o pronunciant paraules plenes de bellesa”, assegura Sánchez Muliterno, fent aquesta crida als educadors i al seu compromís deontològic.

XARXA UNIVERSAL

El germen d’aquesta associació va aparèixer després d’un congrés a Vitòria sobre 'guarderies', “quan encara era aquesta la concepció que es donava a l’educació infantil”, on es van conèixer casos d’èxit d’Itàlia, Anglaterra i els Estats Units. “Va néixer de la necessitat de crear un espai que ens aplegués com a punt de trobada”, diu Sánchez Muliterno. Avui l’entitat té programes en més de vint països i un ampli reconeixement internacional, com il·lustren el guardó en educació de la World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO) , la designació com a company de primera infància de la Unesco i altres distincions de les Nacions Unides i l’Organització dels Estats Americans (OEA).

Una de les maneres de fer gran aquesta xarxa és l’intercanvi d’experiències i materials, que els associats poden descarregar-se a través de la pàgina web de l’entitat. Això, juntament amb els programes per al foment de la pau, traduïts a l’anglès i, amb el suport de l’Unicef, a l’àrab i al bosnià, ha sigut una via per arribar més lluny. Precisament, a l’abril l’ONG va viatjar a Palestina, convidada per l’Unicef i reproduint una experiència duta a terme l’any 2009 a Bòsnia, per fer una formació a Ramal·lah entre docents israelians i palestins, a base de tallers que permetin tenir més instruments per integrar els 42 valors de la pau. Les activitats, en aquest cas, eviten les explicacions teòriques i el treball sobre els valors. Opten, en canvi, per exercitar experiències vivencials i hàbits que permetin identificar el valor.

“Aconseguir un món que visqui en pau pot semblar una idea utòpica, però és l’única manera d’aconseguir aquesta transformació a través de l’educació en valors en els infants des de ben aviat”, assegura Elvira Sánchez, portaveu de l’AMEI i impulsora del projecte. El programa Educació de la Infància per la Pau s’ha presentat amb anterioritat en països com Rússia, Nova Zelanda, els Estats Units i la Xina, així com en molts països de l’Amèrica Llatina.