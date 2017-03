Reforç escolar a un clic

Recentment s'ha posat en marxa el portal TeachApp, que ha nascut amb l'objectiu de facilitar als alumnes la recerca de professors experts i certificats propers al seu lloc de residència. Es presenta com la primera apli que avalua experiència, títols acadèmics i aptituds pedagògiques de totes les persones que desitgen anunciar-se al portal com a professors.

Espanya ocupa la segona posició en demanda de classes particulars a Europa

TeachApp és una apli gratuïta pensada per a alumnes que necessiten classes de reforç extraescolar, d'idiomes o bé d'altres matèries, i que filtra per matèria, barri o zona. S'ha creat perquè els alumnes puguin trobar de forma ràpida i senzilla el professor més proper al seu domicili.

Experiència, titulació acadèmica i aptitud pedagògica

A diferència d'altres aplicacions existents al mercat, en aquesta avaluen experiència, títols acadèmics i aptituds pedagògiques de totes les persones que desitgen anunciar-se al portal com a professors. "D'aquesta forma, els nostres usuaris troben professors de qualitat, experts en les matèries que imparteixen i de total confiança. Els usuaris quan descarreguen l'apli troben el seu professor ideal i, a més, poden conèixer la seva experiència", expliquen des de la companyia.En pocs mesos, l'eina -disponible per a Android i iOS- ha aconseguit comptar amb més de 10.000 descàrregues registrades a tot Espanya. I és que, segons dades publicades i recollides per la companyia, Espanya ocupa la segona posició en demanda de classes particulars a Europa. En l'última dècada ha augmentat un 50% el nombre d'alumnes que necessiten ajuda extraescolar. Així mateix, a Google es realitzen més de 140.000 recerques relacionades amb classes particulars. Tant és així que l'ensenyament extra mou 1.800 MEUR anuals i més de 400.000 professors a Espanya.

64% dels estudiants utilitza alguna forma d'ensenyament complementari

Trobar un professor per zona i matèria

Des de la companyia asseguren que permeten als alumnes trobar professors a la zona que més els convingui. El funcionament és molt senzill: només cal buscar el professor, posar-se en contacte amb ell i sol·licitar i reservar la primera classe. La web desplega els professors registrats que compleixen els requisits que busca l'alumne.