Recta final per als Premis FaPaC

El jurat de la cinquena edició dels Premis FaPaC ha emès el seu veredicte i ha donat a conèixer els 15 projectes realitzats per les AMPA dels centres educatius de Catalunya que han estat seleccionats com a finalistes, 5 en cadascuna de les 3 categories “AMPA Solidària”, “Tothom a l'AMPA”, “Fem xarxa per l'èxit educatiu”.

Els guardons reconeixen públicament l'activitat i els projectes que les AMPA de Catalunya impulsen a favor de l'escola pública. L'objectiu és també fer visible la feina que fan les famílies i les AMPA arreu del país, un treball molt valuós, però no sempre prou conegut i compartit.

Dels 15 projectes finalistes, 3 estan impulsats per AMPA de la ciutat de Barcelona, 8 de les comarques barcelonines, 1 de Lleida i 3 de Tarragona

Els projectes finalistes han estat seleccionats d'entre les 103 candidatures rebudes en aquesta edició pel seu valor, tant per al seu centre educatiu com per al seu entorn. Un total de 3 projectes són iniciatives impulsades per AMPA d'escoles de la ciutat de Barcelona, 8 de les comarques barcelonines, 1 de Lleida i 3 de Tarragona.

En aquesta cinquena edició dels guardons hi han participat 103 projectes de 91 AMPA d'escoles i instituts de Catalunya

El jurat ha estat format per Miquel Àngel Aragón, director del CAB (Consell d'Associacions de Barcelona); Rafael Homet, diputat delegat d'Educació de la Diputació de Barcelona; Elisabet Pedrosa, conductora del programa "L'ofici d'educar" de Catalunya Ràdio; Mar Gotarda, vicepresidenta de Suport a les AMPA de FaPaC; Òscar Montes, vicepresident de Vida Associativa de FaPaC

VOTACIÓ POPULAR

Fins al 30 d'abril s'obre un període de votació popular en línia través d'aquesta pàgina web, per tal que tothom pugui emetre el seu vot i decidir quins són els projectes guanyadors en cadascuna de les tres categories.

RELACIÓ PROJECTES FINALISTES

Categoria "AMPA SOLIDÀRIA"

• "BCN COMPARTEIX EL MENJAR" - AFA La Llacuna (Barcelona)

• "VINE AMB ALGÚ" - AMPA La Sínia (Vic, Osona)

• "A L'ESCOLA MENGEM, A L'ESCOLA APROFITEM" - APA El Mirador (Corbera de Llobregat, Baix Llobregat)

• CAMPANYA SOLIDÀRIA PER ALS NENS REFUGIATS SIRIANS - AMPA Ramón y Cajal (Ulldecona, Montsià)

• PER UNA ESCOLA INCLUSIVA: CAP INFANT FORA DE JOC! - AMPA CEIP LAVÍNIA (Barcelona)

Categoria "TOTHOM A L'AMPA"

• "PRESSUPOST PARTICIPATIU DEL TURÓ DEL CARGOL" - AFA Turó del Cargol (Barcelona)

• "XARXA DE CONEIXEMENTS I APRENENTATGE" - AMPA Escola Mar Nova (Premià de Mar, Barcelona)

• "AMPATITZA'T" - AMPA Escola de Maspujols (Maspujols, Baix Camp)

• "PARTICIPACIÓ I CULTURA DINS DE L'AMPA" - AMPA IES Granollers (Granollers, Vallès Oriental)

• "EL CATALÀ COM A VIA D'INCLUSIÓ" - AMPA Escola Ponent (Granollers, Vallès

Categoria "FEM XARXA PER L'ÈXIT EDUCATIU"

• "A CARDEDEU EN BICI I A PEU" - AMPA Corbella; AMPA Granés; AFA Les Aigües; AFA Can Manent; AMPA Mil·lenari (Cardedeu, Vallès Oriental)

• "AULA D'ESTUDI (PROJECTE MENTORS) - AMPA Institut d'Argentona (Argentona, Maresme)

• CONSTRUÏM ESCOLA" - AMPA Escola Rocabruna (Picamoixons, Alt Camp)

• "EDUQUEM EN XARXA" - AMPA CEIP Escola Arrels dels Alamús (Els Alamús, Segrià)

• "ÒPERA A L'ESCOLA" - AMPA Simeò Rabasa (Martorelles, Vallès Oriental)

Tots els projectes rebuts seran publicats al web per donar-los visibilitat i perquè puguin ser compartits per les AMPA i servir com a font d'inspiració i model. Els premis contemplen també un reconeixement especial a un mitjà de comunicació, una administració pública i una entitat de la societat civil per la seva tasca en suport a l'activitat de les AMPA i l'educació.

L'acte de lliurament dels guardons se celebrarà el proper dissabte, 20 de maig, a Barcelona.