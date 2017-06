Reanimació cardiopulmonar a les aules

La mainada també pot salvar vides. Per segon any consecutiu, l’associació RCP a l’Escola, formada per una trentena de professionals sanitaris, imparteix cursos de reanimació cardiopulmonar (RCP) a les escoles de Blanes. L’objectiu és que els alumnes aprenguin a aplicar el procediment d’emergència per salvar la vida a persones que pateixen una aturada cardiorespiratòria. Quan algú té un col·lapse, les seves possibilitats de sobreviure baixen un 10% cada minut que passa sense que l’atenguin. Al cap de vuit minuts, ja no tindrà cap possibilitat de salvar-se o tindrà seqüeles permanents causades per la falta d’oxigen al cor i al cervell. “És molt important que tothom sàpiga què ha de fer davant d’una situació com aquesta. Cal actuar, però també cal saber com fer-ho”, remarquen fonts de l’associació, convençudes de la necessitat de divulgar les pràctiques d’emergència als col·legis.

És una iniciativa innovadora a Catalunya i de moment ja ha arribat a 1.700 alumnes de primària de Blanes. Partint de la seva experiència en situacions reals, els professionals sanitaris de la base operativa del Servei d’Emergències Mèdiques a Blanes aprofiten al màxim la plasticitat cerebral dels nens i els ofereixen una formació continuada i progressiva al llarg de tota l’etapa escolar. La metodologia s’adapta a cada edat i es recorre al joc i a tècniques de grup perquè l’aprenentatge es faci amb naturalitat i sense estrès. A més d’habilitats i tècniques, a les sessions es treballen una sèrie de valors: solidaritat, generositat, altruisme, coratge i empatia. L’aprenentatge teòrico-pràctic es combina amb la projecció de vídeos realitzats per RCP a l’Escola. El curs passat les sessions es van impartir a alumnes de primer de primària i aquest any s’han estès als de segon. La idea és que el curs que ve es facin a tercer i així successivament. “Introduirem nous conceptes i repassarem l’aprenentatge rebut per refrescar-lo”, apunten fonts de RCP a l’Escola.

Durant el primer curs s’explica com fer una trucada d’emergència i s’incideix en la importància de l’autoprotecció i el control de riscos. Els alumnes també aprenen a reconèixer l’estat d’inconsciència de la víctima, a valorar-ne la respiració i a col·locar-la en la posició lateral de seguretat. Posteriorment s’introdueixen nous conceptes, com la maniobra de Heimlich, un procediment de primers auxilis per a casos d’ennuegament. Aquest aprenentatge als centres escolars de primària ha sigut molt ben rebut per la comunitat educativa de Blanes: el 100% de les escoles públiques i concertades s’han adherit al programa després de l’èxit de la primera edició.

PLUJA D’IDEES

Després de participar en la sessió de RCP, els alumnes de l’Escola Pinya de Rosa de Blanes van parlar-ne amb les mestres i, a través d’una pluja d’idees, van redactar una sèrie de frases sobre què van aprendre. “Al curset de RCP ens van ensenyar a posar de costat la persona que es troba malament i a recordar el número 112 per avisar l’ambulància”, expliquen a primer A. “Si veiem que algú cau a terra i té un problema, hem d’ajudar-lo immediatament”, destaquen a primer B. “Aprendre la RCP ens serveix per ajudar les persones quan es desmaien i no poden respirar”, detallen a primer C. “Havíem de fer veure que a un nen li passava alguna cosa i ajudar-lo”, conclouen a segon A.