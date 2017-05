Quin procés segueix l’aigua fins que surt per l’aixeta de casa?

¿Coneixeu el procés que recorre l’aigua des que es capta, al riu o al mar, fins que s’emmagatzema en dipòsits i, des d’allà, arriba a tots els municipis? ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya organitza visites i tallers a les seves instal·lacions i descobreix, in situ, tot el camí que recorre l’aigua perquè quan surti per l’aixeta de casa sigui totalment potable i apta per al consum. Aquestes visites es realitzen a l'ETAP del Ter, a Cardedeu, on les activitats proposades es dirigeixen a estudiants de primària, i a la planta dessalinitzadora del Llobregat, on fan els tallers els alumnes d’ESO. “Els objectius principals són que coneguin la dificultat que suposa tractar l’aigua per fer-la potable, ja que no la podem consumir tal com la trobem a la natura, i quines són les grans instal·lacions que calen per fer el tractament de l’aigua, així com el cost econòmic que suposa. A més, poden constatar la importància de no malgastar l’aigua a casa i descobrir que ens trobem en un país mediterrani que no disposa d’una gran quantitat d’aigua dolça”, explica Irene Obis, d’ATLL. Totes aquestes activitats són gratuïtes, estan dinamitzades per monitors experts i s’adapten al nivell dels visitants.

EL PROGRAMA HIDRUS

Els éssers humans necessitem uns dos litres d’aigua diaris per cobrir les nostres funcions vitals. De fet, podríem resistir uns cinquanta dies sense menjar, però seria impossible viure més de cinc dies sense aigua. De la mateixa manera, tots els ecosistemes del planeta depenen de l’aigua per assegurar-se la supervivència. Per donar a conèixer la importància vital de l’aigua en la nostra vida i en la del nostre entorn, el taller educatiu de l’ETAP del Ter proposa als alumnes una experiència pràctica centrada a explicar el cicle integral de l’aigua i el seu procés de potabilització. Un cop fet l’experiment, l’educador farà reflexionar els infants per descobrir si, arran del que han treballat, consideren que el procés és fàcil o complicat. A més, intentarà que raonin com seria aquest mateix procés si l’aigua del riu arribés encara més contaminada a la potabilitzadora, i seguirà el taller per incentivar l’alumnat a embrutar l’aigua tan poc com sigui possible. “Els alumnes treballen a l’escola tot el que està relacionat amb el cicle de l’aigua i són conscients de la necessitat d’estalviar i de no malgastar-la, però si els preguntem què hi ha darrere l’aixeta de casa molt pocs saben respondre amb detall”, apunta Obis.

“Aquests tallers permeten als alumnes assimilar els conceptes teòrics, sovint difícils d’explicar, a través de l’observació directa. A més, també fan que participin d’una manera més directa en allò que els proposem durant la visita”, assenyala Obis. La dessalinitzadora del Llobregat, ubicada al Prat de Llobregat, va entrar en servei l’any 2009 i incorpora a la xarxa d’abastament d’ATLL un total de 60 hm/any. És on els estudiants d’ESO poden realitzar-hi el taller 'Patates osmòtiques', en què els alumnes observaran i comprovaran el fenomen de l’osmosi a través de l’experimentació. En aquest cas, l’activitat té l’objectiu d’observar el canvi en la massa dels talls de patates quan queden un temps en contacte amb dissolucions que tenen diferents concentracions.

Després de la visita a la planta dessalinitzadora, els alumnes tornen al laboratori per descobrir els resultats dels seus experiments: és a dir, comprovar com actua l’osmosi i comprendre com, a la planta, s’utilitza una tecnologia que el que fa és invertir un procés natural amb l’objectiu d’obtenir aigua dolça a partir de l’aigua de mar.