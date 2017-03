Quadrivia: el primer trivial per a universitaris

La UOC ha creat una aplicació pionera en l'àmbit educatiu perquè els universitaris puguin aprendre jugant. Es diu Quadrivia i el seu funcionament és similar al conegut Trivial. El jugador ha d'anar contestant preguntes de tipus test amb quatre possibles respostes de les quals només una és la correcta. La iniciativa, oberta a tota la comunitat universitària i a qualsevol perfil amb estudis superiors que vulgui provar els seus coneixements, reforça l'aposta que fa la UOC per proporcionar diferents recursos d'aprenentatge a l'estudiant.El Quadrivia té més de 30.000 preguntes que han estat elaborades pels mateixos professors de la UOC de setze graus diferents: ADE, educació social, dret, humanitats, enginyeria informàtica, multimèdia, llengua i literatura catalanes, informació i documentació, psicologia, tecnologies de telecomunicacions, relacions laborals, màrqueting i investigació de mercats, turisme, comunicació, i antropologia i evolució humana. "A mitjà termini el Quadrivia anirà un pas més enllà i s'agruparan les preguntes per assignatures, a més d'incorporar altres estudis com ara màsters i postgraus", explica Lluís Pastor, director de l'eLearn Center de la UOC.

Dinàmica de joc

Les preguntes barregen casos pràctics i coneixements teòrics basats en el treball per competències. "L'aplicació és una experiència d'aprenentatge divertida i que es pot portar a terme des de qualsevol lloc (a l'autobús, al tren...) amb un mòbil, i no només des de l'ordinador, en el que es podria definir com a 'learning by playing'", concreta Pastor. Per jugar-hi només cal una connexió a internet.El funcionament és molt senzill: l'usuari ha de triar si respon preguntes d'un grau concret o de diversos graus barrejats, i després, si juga sol o amb un oponent, que pot ser un jugador amic o algú que triï la mateixa app a l'atzar. "Les parelles es fan entre persones amb un nivell de coneixements semblant", afegeix Pastor. Hi ha dues modalitats de joc: la 'combo', que et fa set preguntes seguides, i la contrarellotge, en què s'ha de contestar el màxim de preguntes correctes en un minut.El joc té deu nivells de dificultat (aspirant, novell, amateur, apte, competent, hàbil, expert, professor, màster i doctor), als quals el jugador anirà arribant a mesura que acumuli punts. Un cop acaba la partida, es dona a l'estudiant un diagnòstic del seu nivell de coneixement i pot veure a quin lloc del rànquing es troba entre tots els usuaris de l'aplicació.

Gratuïta a Android i a iOS

Quadrivia es pot baixar tant per a Android com per a iOS i és gratuïta. S'hi pot jugar en català o en castellà, i l'usuari hi pot accedir amb el seu perfil de Facebook, un perfil de Google o, si és estudiant de la UOC, amb l'adreça de la universitat.