Nova maleta pedagògica per promoure l'art a l'aula

ACVic Centre d'Arts Contemporànies presenta la seva segona maleta pedagògica després de l'èxit de la primera iniciativa d'aquest tipus, dedicada a la llum, i que ja han utilitzat una seixantena de centres educatius a Catalunya. La maleta, que ofereix materials didàctics per treballar el concepte del buit, té el doble objectiu “de promoure l'art a l'aula i fer créixer la xarxa d'agents de l'àmbit de l'art i l'educació”, segons explica Bruna Dinarès, coordinadora de les activitats educatives d'ACVic. Es tracta d'un recurs pedagògic, sorgit del programa Art i Escola, que promou la presència de l'art a les escoles impulsat per ACVic i el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona, al qual poden accedir de manera gratuïta els centres educatius, escoles i centres d'art i entitats que ho sol·licitin.

La maleta Art+Escola+Buit, com s'ha batejat, inclou recursos didàctics per treballar el buit a l'aula que són una “síntesi de les experiències presentades a l'edició d'Art i Escola 05, però alhora també és, en ella mateixa, un projecte que pot utilitzar qualsevol centre encara que no hagi treballat el buit”, comenta Dinarès. A diferència de la llum, tema en què es basa la primera maleta, “el buit no es troba dins el currículum escolar, i, per tant, la iniciativa és una oportunitat de poder-lo treballar a classe”. “El buit està més vinculat a l'educació artística, en valors i emocional”, afirma. De moment, la maleta ja ha rebut les primeres sol·licituds abans fins i tot d'haver-se presentat a la comunitat educativa.

“El buit està més vinculat a l'educació artística, en valors i emocional” Bruna Dinarès - Coordinadora activitats educatives ACVic

Però què s'hi pot trobar a la maleta? “D'entrada, hi ha peces per generar un debat sobre el buit i per fer-ne un mapa conceptual; també peces d'espuma fungibles amb què els alumnes poden realitzar creacions col·lectives i individuals”, explica Toni Cirera, de l'empresa Materials Educatius, encarregada de la producció de la maleta i que ha participat en l'elaboració dels continguts. A més, inclou una petita guia il·lustrada, un llapis de memòria amb materials digitals i una publicació amb tots els projectes d'Art i Escola 05. Però el gruix d'experiències i propostes d'ús dels materials “les publicaran a la web Artiescola.cat els mateixos mestres perquè altres puguin inspirar-s'hi”, explica Cirera. La mateixa web inclou també tots els projectes del programa Art i Escola.

ACVic espera que la nova maleta tingui l'acceptació de la primera i que es doni a conèixer “gràcies al boca-orella, així com a la xarxa de centres que participen als nostres programes i activitats”, com explica Dinarès. Tot i que aquesta serà la segona maleta consecutiva que presenta ACVic en poc més d'un any, “això no significa necessàriament se n'hagi de fer una de nova per a cada edició d'Art i Escola”.

L'èxit de la maleta de la llum

ACVic s'ha decidit a tirar endavant la seva segona maleta després de veure l'èxit de la primera, creada per treballar el tema de la llum a l'aula. Les xifres de sol·licituds parlen per si mateixes: des del seu llançament, a finals del 2015, una seixantena de centres escolars han utilitzat una de les dues maletes Art+Escola+Llum de què disposa ACVic. La iniciativa a més, no només ha arribat a Osona i la Catalunya Central, sinó també a centres de comarques com el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Ebre, el Penedès, el Segrià, etc.; a banda, també ha viatjat a fora de Catalunya, concretament al País Valencià i a Madrid. I les sol·licituds, lluny d'aturar-se, “segueixen arribant”, com constata Dinarès. Quin és el secret de l'èxit d'aquest format? Cirera ho té clar: “La maleta, recurs pedagògic que fa molts anys que s'utilitza, és un caramel per als mestres: és, a banda de gratuït, un format atractiu i fàcil d'utilitzar; a més, es guanya immediatament l'atenció dels alumnes quan entra a classe”.