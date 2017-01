Mestres viatgers, noves maneres d'ensenyar

'De Rumbo al Cambio' és el projecte que van posar en marxa fa 3 anys la Cristina i en Kevin, una parella de mestres de pedagogia waldorf de la comarca d'Osona, i amb el qual estan viatjant per Sud-Amèrica visitant i documentant projectes i persones que estan transformant el món. Visiten projectes d'agricultura orgànica i biodinàmica, de construcció natural, comunitats ecològiques i escoles i iniciatives de pedagogia waldorf.

El seu propòsit és apropar la pedagogia waldorf a llocs on encara no es coneix amb la intenció d'ampliar la mirada cap als nens i respondre a les necessitats profundes de la infància, a través de tallers vivencials, creant espais d'intercanvi i reflexió al costat d'estudiants, docents, pares i interessats, a partir d'una mirada integral de l'ésser humà.

En aquests tres anys, la jove parella ha fet tallers de pedagogia per a pares i mestres, han fet voluntariats a granges, han viscut un terratrèmol, han fet pedagogia d'emergència, etc... en un camí que té per objectiu buscar maneres de viure que respectin el planeta i que generin relacions sanes entre les persones. Volen difondre en diferents formes totes aquestes experiències per ser una inspiració de canvi a la societat.

Ara mateix tenen en marxa una campanya de CROWDFUNDING (sistema de finançament col·lectiu) per poder editar tot el material recopilat en tot aquest temps. Volen fer diversos documentals, un DVD i un llibre amb un CD, tot relacionat amb la sostenibilitat i la pedagogia waldorf.