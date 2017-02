Màster interuniversitari per a la millora de la formació dels mestres

La Generalitat ha presentat recentment el màster interuniversitari en millora dels ensenyaments d’educació infantil i primària, una formació impartida per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El màster comença de forma pilot amb dues edicions i 50 participants en cadascuna de les edicions. Els mestres participants són docents en actiu de centres educatius de titularitat pública de la Catalunya Central. El principal objectiu del programa és millorar les competències docents i els coneixements dels mestres, i afavorir la innovació educativa per tal que tinguin incidència final en el centre i en els aprenentatges dels alumnes.

El conseller Jordi Baiget recordava durant la presentació que es tracta d’una iniciativa conjunta entre Ensenyament i Coneixement “per un dels principals objectius de país: la millora educativa”. En aquest sentit, la consellera Meritxell Ruiz destacava que “no som una gota, som rius de docents, administracions i institucions treballant pel canvi i la transformació educatives”.

D’aquesta manera, el màster defineix les competències dels mestres i els ofereix eines per fer possible el desenvolupament del currículum competencial, i alhora estableix com ha de ser la formació universitària per donar resposta al desenvolupament d’aquestes competències. La millora de les competències dels docents revertirà en la qualitat educativa dels seus propis centres. Així, la consellera Ruiz recordava que “la qualitat de l’aula és la qualitat del seus docents”, tal com es dona en els sistemes educatius de referència.

Per la seva part, el conseller Baiget assegurava que “no n’hi ha prou de formar els mestres per a les escoles que tenim , sinó que és necessari formar els mestres per a les escoles que volem”.

Els àmbits competencials inclosos al programa són, entre altres: competència matemàtica, comunicativa, lingüística i audiovisual, d’autonomia, emocional, social i ciutadana, o artística i cultural. Els participants també hauran de dissenyar i gestionar projectes educatius, fer pràctiques externes i un treball final d’intervenció de millora educativa.

Un màster pioner

Es tracta d'un màster pioner centrat en l'aprenentatge competencial. Es basa en una metodologia globalitzada que concep el mestre com a professional que analitza i reflexiona i s'inspira en l'experiència i pràctiques contrastades d'altres professionals, centres i sistemes educatius. És, per tant, el mestre l’actor principal de la seva formació. Per tot això, s’organitzarà la formació en àmbits competencials en lloc d’assignatures, i l’avaluació es contempla per adquisició de competències i no a través de notes.

Les competències que es pretenen desenvolupar en els mestres són la capacitat d’endegar processos d’aprenentatge basats en els coneixements acadèmics i en les pràctiques educatives, l’impuls i dinamització de la innovació entre els centres i els alumnes, i l'organització de la pràctica educativa pròpia per tal d’assolir les competències establertes als currículums. L’objectiu implica no només el mestre participant, sinó el centre al qual pertany, entenent el centre com una escola inclusiva.

El pilot tindrà una durada de dos anys cadascuna de les dues edicions, serà semipresencial i es desenvoluparà a través de 60 crèdits. En finalitzar el procés, es preveu la generalització del màster amb la incorporació de les universitats d’arreu del país que decideixin incorporar-s’hi.