L’escola, motor del canvi mediambiental

Tenir un niu d’orenetes a casa pot evitar la picada de 2.500 mosquits cada dia, perquè cada parella d’aquests ocells consumeix per temporada mig milió d’aquests insectes. Aquesta és una de les sorprenents dades que el Cos d’Agents Rurals (CAR) del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, dona als alumnes en una xerrada que porta per títol 'El millor insecticida natural'. Un col·loqui que serveix per conscienciar els infants de la importància de les espècies protegides que viuen en el nostre entorn, com les mateixes orenetes o els falciots i els ballesters, que són un dels nostres principals aliats contra els mosquits. La xerrada va acompanyada de vídeos divulgatius en què s’expliquen les característiques d’aquests ocells, les principals amenaces a què han de fer front, la tasca que fan entitats com el Centre de Fauna de Torreferrussa per recuperar-los i consells pràctics sobre com s’ha d’actuar en el cas, per exemple, que el niu caigui.

Aquesta activitat forma part del programa EduCAR, que els agents rurals promouen de manera gratuïta des de fa set anys amb l’objectiu de sensibilitzar la societat en l’educació ambiental. “Instem els alumnes a tenir cura i a respectar aquests ocells que sempre nidifiquen en zones urbanes, perquè sovint la gent només es queda amb els seus efectes negatius, com la brutícia que generen. Però si ho posem en una balança aporten més beneficis que no pas inconvenients”, assenyala Jaume Torralba, coordinador del programa.

“És una inversió de futur, perquè seran ells els que podran fer petits canvis que contribuiran a la millora del nostre patrimoni natural" Jaume Torralba - Coordinador programa EduCAR

Tot i que la iniciativa està adreçada a tots els segments de la societat, els escolars són els grans destinataris del projecte. “El nostre pal de paller són els alumnes. Més del 70% de les 1.300 activitats que realitzem cada any van dirigides a escoles i a les AMPA”, explica Torralba. Aquesta és la seva principal contribució pedagògica, com a servidors públics, en la millora del medi ambient. “És una inversió de futur, perquè seran ells els que podran fer petits canvis que contribuiran a la millora del nostre patrimoni natural”, apunta Torralba, que també és cap de la regió de la Catalunya Central. Les activitats giren al voltant de la feina dels agents rurals en la protecció dels espais naturals, la prevenció d’incendis o la preservació de la fauna i la flora autòctona. En aquest sentit, una de les activitats que van estrenar l’any passat és la de Pirates d’aigua dolça. Uns pirates que són les espècies invasores del medi aquàtic, com la tortuga de Florida, el cranc vermell americà, el cranc senyal de riu, el cargol poma o el mosquit tigre, que han portat els humans. “Són animals molt resistents i agressius que entren en competència amb els autòctons, i els fan fora”, detalla Torralba. Gràcies a la feina conjunta amb l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), la part teòrica es pot complementar amb una visita a la riera de Merlès per comprovar in situ el mal que fan les espècies invasores.

ALLIBERAMENT D’OCELLS

Les sortides a l’exterior són un dels pilars del programa, perquè els alumnes de tots els cicles puguin conèixer de primera mà la fauna i la flora del nostre hàbitat. Una gimcana forestal permet als estudiants identificar de manera lúdica arbustos i arbres, descobrir com mesurar-ne l’alçada i el diàmetre, o la gestió dels boscos que efectuen els agents rurals. “També fem una gimcana de fauna -afegeix el coordinador del programa- on els infants aprenen a reconèixer els animals pel rastre o els ocells pel so que emeten”.

L’alliberament d’animals és una altra de les iniciatives que formen part d’aquest programa educatiu, que es fonamenta en la sostenibilitat, la corresponsabilitat i la prevenció: “Prèviament fem una feina divulgativa sense que l’animal hi sigui present, perquè no es posi nerviós, i després el deixem lliure davant seu, si ja està recuperat, perquè vegin el final del cicle”. Els alumnes de l’Escola El Rodonell de Corçà, al Baix Empordà, van poder disfrutar d’aquesta experiència màgica l’últim dia de curs abans de les vacances de Nadal. Tot i que són els alumnes de cicle mitjà els que estan fent un projecte sobre ocells rapinyaires, la direcció del centre va decidir que a l’alliberament de l’aligot que es va fer als afores del poble hi fossin presents tots els cursos. “És una oportunitat única de veure’l de prop, i això no passa cada dia”, subratlla Margarita Palomeras, coordinadora de primària.

“El programa permet als alumnes identificar tots aquests ocells que formen part del nostre entorn, i entendre la seva importància en la cadena alimentària”, exposa la docent. El Cos d’Agents Rurals es va fundar fa trenta anys i la seva tasca està condensada en el taller 'Conèixer ens ajuda a prevenir', que aborda tots els seus àmbits d’actuació.