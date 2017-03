Lectura per a l’èxit educatiu

Millorar la comprensió lectora dels infants de quart a sisè de primària involucrant escoles, famílies i voluntariat. Aquest és el principal objectiu del programa Lecxit, que es va iniciar fa sis anys i que actualment es du a terme en més de 150 punts d’arreu de Catalunya. Promogut per la Fundació La Caixa, la Fundació Jaume Bofill i el departament d’Ensenyament de la Generalitat, el programa incentiva sessions lúdiques i amenes amb tutories individuals que estimulen la lectura a partir dels interessos dels nens. “Quan estàs amb el mentor et diverteixes molt. M’agradaria fer-ho tota la vida”, afirma la Naoual, de l’Escola Campclar de Tarragona. “Amb el Lecxit aprens a llegir millor, entens bé les paraules i acabes sabent més coses de les que saps. Així descobreixes que t’agrada llegir”, destaca la Daniela, de l’Escola Rubió i Ors de Reus. El programa aconsegueix engrescar els alumnes, que acostumen a sortir-ne molt contents. “T’ensenyen a llegir d’una forma molt divertida i creativa”, corrobora el Mateus, de l’Escola Joan XXIII de Lleida.

El Lecxit no funcionaria sense la col·laboració dels voluntaris, que acompanyen els nens en la lectura amb una tutoria individual setmanal. També és clau la participació de les escoles, amb les quals es creen ponts pedagògics, i de les famílies, que disposen de material de suport per incentivar la lectura a casa. El projecte estableix vincles amb entitats de l’entorn del col·legi (associacions culturals i socials, biblioteques, etc.) per fer el teixit local partícip del procés d’aprenentatge. Els voluntaris reben formació, però adapten les activitats als interessos de cada nen per fer la lectura agradable i establir una relació de confiança.

EXPERIÈNCIA A BANYOLES

La Biblioteca de Banyoles, situada al barri de la Vila Olímpica i dirigida per Eva Martí, viu aquest any la seva primera experiència amb el programa Lecxit. Els vuit alumnes de l’Escola Baldiri Reixac que participen al Lecxit acudeixen a la biblioteca dilluns i dimarts, de cinc a sis de la tarda, per trobar-se amb les voluntàries. “Totes són dones”, destaca Martí. “I la majoria són jubilades, per la seva disponibilitat d’horaris”, afegeix. És el cas de la Margarida, que llegeix amb la Siham. A poc a poc, amb molta atenció, vocalitzant.

Les voluntàries tenen un munt de llibres a l’abast i abans d’agafar-ne un ho consulten amb cada nen. Entre les obres que s’han fet servir per al Lecxit a la Biblioteca de Banyoles hi ha un clàssic de poesia: Domador de paraules, de Miquel Desclot, publicat per La Galera i amb il·lustracions de Mercè Galí. També hi ha un exemplar il·lustrat que engresca a saber més sobre la natura: El gran llibre de les cuques, de Yuval Zommer (Editorial Joventut). I l’àlbum il·lustrat Espera’t, Miyuki, amb un text poètic i subtil de Roxane Marie Galliez -traduït per Pau Joan Hernàndez- i elegants dibuixos de Seng Soun Ravatanamj. A més d’ajudar a llegir millor, aquest conte també serveix per aprendre l’art de la paciència i de la contemplació. La protagonista, la Miyuki, vol veure com floreix el jardí del seu avi el primer dia de la primavera. Però una de les flors triga massa a obrir-se, així que surt a buscar l’aigua més pura per ajudar-la a obrir-se. Es passa el dia corrent impacient, en una recerca desesperada, i es perd l’espectacle de la primavera. “Llibres com aquest són ideals per fomentar la lectura”, comenta la directora de la biblioteca. Les activitats del programa Lecxit es duen a terme a la sala infantil o al costat de la zona de préstec, “on es pot fer més soroll”, explica Martí.

El paper de les famílies El paper de les famílies és clau. Segons les dades de l’OCDE, si els pares llegeixen freqüentment amb els fills durant la primària, obtenen millors resultats. En aquest sentit, la guia El mètode definitiu per tenir fills lectors: consells i receptes miraculoses que garanteixen l’èxit escolar, creada per Joan Carles Girbés, proposa quatre passos per mirar d’aconseguir que un llibre acabi sent un objecte interessant i atractiu per a infants i joves. Aquests quatre passos són: “Estimar els llibres i la lectura, donar exemple, triar el llibre adequat i desplegar els nostres encants”.

“Cada persona voluntària s’encarrega d’acompanyar l’infant en la lectura, amb l’incentiu de promoure l’interès per adquirir un hàbit lector més enllà de l’àmbit escolar”, assenyala Cristina Ros, coordinadora del projecte a les comarques gironines. “Durant els primers cursos del programa es va dur a terme un pilotatge en diverses escoles i biblioteques, però ara, gràcies a la l’encàrrec que ha fet el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona a la Fundació Jaume Bofill, ha sigut possible donar continuïtat al projecte i implementar el programa Lecxit a dotze biblioteques públiques gironines, transferint el model, assumint la formació inicial del voluntariat i oferint materials de suport”, explica Ros, que té experiència com a bibliotecària i com a voluntària.

Tot va començar fa quatre anys, recorda. “Treballant a la biblioteca pública de Girona vam presentar el projecte a l’Escola Bruguera, on va durar dos anys. Quan es va obrir la nova biblioteca, la Carles Rahola, vam presentar el projecte a l’Escola Masmitjà, amb qui encara s’està treballant amb molt d’èxit”, remarca. La biblioteca tria l’escola i els voluntaris; i l’escola, si accepta, tria els nens. “Un cop això està lligat, es fa la formació als usuaris i després es formen les parelles lectores, que es trobaran una hora a la setmana a la biblioteca per disfrutar de la lectura durant tot el curs escolar”, apunta Ros. “Les famílies han de tenir clar que els nens que proposen les escoles no tenen cap tipus de problema, que només es vol fomentar el seu gust per la lectura”, puntualitza. Cada voluntari es prepara les sessions com millor li sembla i tria els recursos i estratègies que considera més adequats, sempre adaptant-los al nivell de cada nen.

ESBRINAR ELS SEUS GUSTOS

“La primera aproximació voluntari-nen és molt important -explica Ros-. En el meu cas, la primera sessió va consistir a conèixer el nen i esbrinar els seus gustos, tant literaris com de la vida en general”. A la següent sessió, la mentora li va escriure un conte que explicava la seva vida. “Me’l va haver de llegir sense saber que parlava d’ell i se’l va emportar a casa per llegir-lo a la seva família. I d’aquí vaig tenir informació per saber que volia saber més sobre motos, sobre el Titànic... Ens vam centrar a llegir llibres de coneixements, i també era important donar premis de reforç, com ara un joc d’endevinalles a l’ordinador o sessions en grup per escriure i representar la seva pròpia obra de teatre”.

Per a Ros el programa Lecxit “permet compartir lectura en un entorn formidable, cosa que la converteix en una activitat emocionant i divertida”. I útil. Ho confirma l’últim informe PISA, que vincula directament lectura i èxit educatiu i afirma que el 31% dels estudiants amb alt rendiment llegeixen entre una i dues hores al dia. El mateix informe indica que el 16% dels estudiants no assoleixen les competències lectores bàsiques. Aquesta situació afecta el seu rendiment escolar en conjunt, ja que la manca de comprensió lectora porta a un baix rendiment en totes les matèries.