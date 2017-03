Experiències compartides per transformar l’aprenentatge

Actualment, són cada vegada més els centres educatius catalans que opten per introduir a les seves aules metodologies d’aprenentatge basades en projectes globals i interdisciplinaris amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aprenentatge que ofereixen. Per aquesta raó, fa uns dies es va celebrar a Barcelona l’EduMeet CCCB, la primera edició de la trobada de reflexió i intercanvi d’experiències al voltant de la innovació educativa i el treball per projectes organitzada per l’Editorial Teide amb la col·laboració de la Fundació Tr@ms.

“Si volem que els nostres alumnes aprenguin per sempre, s’han d’emocionar”

Més de 200 persones, totes elles professionals de l’àmbit de l’ensenyament, van assistir a un espai de debat moderat per Enric Prats, catedràtic de Pedagogia Internacional a la Universitat de Barcelona, on van participar una desena de representants d’escoles innovadores i altres experts en ensenyament. “Coincidint amb el nostre 75 aniversari, hem decidit promoure una trobada com aquesta perquè ens permeti reflexionar sobre els reptes de l’educació del segle XXI”, explicava David Rahola, conseller delegat de l’Editorial Teide.

L’EduMeet CCCB va ser l’escenari on es van poder intercanviar punts de vista sobre qüestions com el rol dels professors i dels alumnes, l’organització de les escoles, la planificació docent, el currículum o l’avaluació, entre d’altres. I tot, comptant també amb els testimonis dels centres educatius catalans que ja treballen amb TeideProjectes, la primera solució pedagògica integral desenvolupada per una editorial que possibilita l’aprenentatge per projectes globals i interdisciplinaris i amb què, avui ja hi treballen més de 300 alumnes a Catalunya.

L’acte va abordar temes com la reinvenció de les escoles i els docents o l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes

“La innovació educativa està a l’ordre del dia perquè el món canvia constantment i les escoles no poden ser impermeables a aquesta realitat”, va apuntar Miquel Martínez, catedràtic de Pedagogia a la Universitat de Barcelona, que va afegir que "avui, però, encara existeixen moltes pràctiques limitades i la introducció del treball per projectes a les aules suposa una magnífica oportunitat perquè no només els alumnes, sinó també els professors i els mateixos centres, puguin anar més enllà”.

Per la seva part, Ernest Riera, professor del Centre Escolar Empordà de Roses, va posar l’accent en les possibilitats que ofereix aquesta metodologia d’aprenentatge sigui quina sigui l’etapa educativa en què s’apliqui. “La capacitat per motivar els alumnes al treballar per projectes ens ha sorprès d’allò més, sobretot quan fem referència als de Secundària. Tot i ser un cicle força més complex que el de Primària, resulta molt senzill seguir engrescant-los dia a dia fomentant la seva creativitat i participació a l’aula”.

L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes que treballen per projectes també va centrar bona part de l’EduMeet CCCB. Segons explicava Isabel Rubio, directora de l’Escola El Pilar de Premià de Mar, “és imprescindible un canvi en allò que entenem per avaluació i comprendre que el que realment preval no és només l’assoliment d’uns continguts, sinó tot un procés d’aprenentatge en què intervenen moltes i cada vegada més variables competencials”.

Finalment, Íngrid Ribelles, sotsdirectora de l’Escola Nou Patufet de Barcelona, va assenyalar que “si volem que els nostres alumnes aprenguin per sempre, s’han d’emocionar. El més important de tot plegat és que l’aprenentatge de l’alumne resulti significatiu, i treballar per projectes és una bona solució per fomentar la vivència d’experiències que necessiten per assolir un aprenentatge més profund”.