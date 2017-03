Estratègia digital a l’aula

Un any més, mSchools, el programa que impulsa la Mobile World Capital Barcelona, en col·laboració amb la GSMA, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, ha portat les seves propostes d’educació innovadora al Mobile World Congress. El lliurament dels cinquens Mobile Learning Awards (MLA), el tercer seminari Changing Education Together (CET) i la presentació de l’Edu_Hack 2017 van copar la jornada de l’1 de març. “mSchools fa l’aprenentatge divertit. Si donem les eines adequades als joves, les seves ments desenvoluparan idees creatives”, deia John Hoffman, CEO de GSMA, en donar la benvinguda als assistents, uns 500 representants de la comunitat educativa.

“Hem rebut gairebé 180 propostes en totes les categories, una xifra espectacular tenint en compte que fa cinc anys que celebrem els premis. El jurat ho ha tingut molt difícil”, assegurava Albert Forn, director del programa mSchools en referència als participants que han congregat els MLA. En aquesta edició, els guardons han ampliat el seu radi d’acció i s’han obert també a les AMPA, a les associacions de familiars d’alumnes (AFA) i a estudiants universitaris de l’àmbit de l’educació. “Ens sembla molt important començar a treballar amb els futurs docents abans que acabin els estudis perquè puguin conèixer mSchools i la importància de les competències digitals. Hem arribat a acords amb gairebé totes les universitats que formen els seus alumnes per a la docència i facilitem que puguin fer pràctiques a mSchools Toolbox. Això ens va dur a pensar que aquestes propostes dels alumnes podien ser de molta qualitat i es mereixien tenir un premi propi. D’altra banda, sabem que les AMPA juguen un paper molt important en els canvis dels centres escolars i volíem trobar alguna manera de fer-ho més visible. En tots dos casos estem molt contents de la resposta rebuda i la qualitat de les propostes”, afirma Forn.

PROJECTES DE RECORREGUT

El projecte Otto, el robot bíped, de l’escola El Turó de Montcada i Reixac, va guanyar el primer premi en la modalitat d’experiències i propostes d’aula amb tecnologies digitals en la categoria de docents. En la dirigida als estudiants, el premi va ser per a Animals a la fuga de David Bosch, estudiant del grau d’educació primària a la Universitat de Girona, un projecte que busca despertar l’interès de l’alumnat per la imatge i els programes per tractar-la com a recurs educatiu.

En la modalitat d’escoles innovadores en l’aplicació de les tecnologies digitals, el primer premi va ser per a l’Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell amb la iniciativa Les TAC a l’abast de tothom. El projecte fomenta una educació integradora de qualitat facilitant l’accés a la tecnologia a tots els alumnes en un centre d’alta complexitat, amb un percentatge molt important d’alumnat immigrant. En la categoria d’AMPA, la guanyadora va ser l’Escola Enric Casassas, també de Sabadell, amb el projecte Dels videojocs als ‘serious games’ a l’aula, que introdueix aspectes de programació informàtica i resolució de problemes matemàtics a partir de l’ús dels videojocs.

“Ens hem trobat amb projectes molt creatius, en què la tecnologia està cada cop més ben aprofitada i té un sentit més pedagògic. També ens ha sorprès l’evolució en les escoles d’educació especial, de les quals cada cop tenim més propostes i molt imaginatives. Es nota que ja hi ha una certa maduresa en la comunitat docent en l’ús dels dispositius mòbils i en moltes escoles s’estan convertint en elements imprescindibles per ensenyar”, assenyala Forn.